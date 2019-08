Along came the devil 2: trailer del sequel horror con Bruce Davison

Di Pietro Ferraro sabato 31 agosto 2019

Along came the devil 2: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film horror di Jason DeVan nei cinema americani dall'11 ottobre 2019.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Disponibili trailer e locandina trailer di Along Came the Devil 2. Il film è il sequel dell'horror Along Came the Devil uscito l'anno scorso e diretto da Jason DeVan che torna per il sequel. DeVan ha scritto anche la sceneggiatura insieme a Heather DeVan.

Il film originale era incentrato su Ashley (Sydney Sweeney), che viene mandata a vivere con la sua lontana zia Tanya (Jessica Barth). Al suo ritorno nella sua vecchia città natale, ha visioni della sua defunta madre, che la spinge a contattare il mondo degli spiriti. Ashley, di conseguenza, scatena accidentalmente una forza demoniaca, che lascia i suoi cari a combattere per la sua anima.

"Along came the devil 2" si concentra su Jordan (Laura Slade Wiggins) che, dopo aver ricevuto un messaggio vocale inquietante, torna a casa alla ricerca di risposte. Il suo viaggio la porta a scoprire suo padre da tempo perduto, portando a ancora più domande. Veniamo a scoprire che una forza demoniaca sta infestando la città, il che significa che nessuno è al sicuro. L'unico che sembra sapere qualcosa su ciò che accade è il reverendo della cittadina, interpretato dal candidato all'Oscar Bruce Davison (Che mi dici di Willy?, X-Men).

Il cast è completato da Mark Ashworth (I magnifici 7, Cassius DeVan (The Girl), Tiffany Fallon (Trade) e Heather DeVan (Mindless). "Along Came the Devil 2" debutta nei cinema americani l'11 ottobre.

Fonte: Bloody Disgusting