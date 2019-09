Panama: Morgan Freeman e Frank Grillo per un action-thriller basato su eventi reali

Di Pietro Ferraro domenica 1 settembre 2019

Frank Grillo e Morgan Freeman nel cast di "Panama", un thriller d'azione basato su eventi reali.

Frank Grillo (Captain America: The Winter Soldier) e il premio Oscar Morgan Freeman si sono uniti al cast del thriller d'azione Panama prodotto da The Highland Film Group.

Frank Grillo reciterà nel ruolo di James Becker, un ruvido marine decorato nel 1989 a Panama. Quando il suo ex comandante Stark, interpretato dal Morgan Freeman, lo manda sotto copertura per portare a termine un affare di alto valore con avversari inaffidabili, Becker viene spinto nel caos della guerra civile locale e si ritrova a combattere assassini, corteggiare femmes fatale e negoziare con il nemico per completare la sua missione. Con il suo ex comandante al suo fianco, Becker persevera contro ogni previsione nella speranza di tornare a casa vivo.

"Panama" è ispirato ad eventi reali e proviene da una sceneggiatura scritta da Daniel Adams (I guardiani del faro, The Golden Boys) e William R. Barber. Adams dirigerà il progetto anche in veste regista, mentre Barber sarà il produttore esecutivo insieme ai produttori Michelle Chydzik Sowa e Michelle Reihel.

Frank Grillo è anche nel cast di The Hitman's Wife's Bodyguard, sequel di Come ti ammazzo il bodyguard che vedrà il ritorno di Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson e Selma Hayek. L'attore reciterà anche nel poliziesco Black and Blue prodotto da Screen Gems e nel thriller d'azione Boss Level di Joe Carnahan, il film interpretato da Mel Gibson e Naomi Watts segue un ufficiale delle forze speciali in pensione bloccato in un loop temporale che gli fa rivivere a ripetizione il giorno della sua morte.

Fonte: Variety