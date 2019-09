Ai confini della realtà: un biopic su Rod Serling dal regista di Donnie Darko

Di Pietro Ferraro lunedì 2 settembre 2019

Il regista Richard Kelly dirigerà un biopic su Rod Serling, autore e conduttore dell'iconica serie tv "Ai confini della realtà".

Ai confini della realtà ha indubbiamente rappresentato una tappa storica della televisione, e ora potremo conoscere più a fondo vita e carriera dell'ideatore, autore e conduttore di Twilight Zone, Rod Serling, grazie ad un nuovo film biografico di Robert Kelly, il regista del cult Donnie Darko. Secondo quanto riferito il prossimo progetto di Kelly sarà scrivere e dirigere un film biografico basato sulla vita dell'iconico conduttore di "Ai confini della realtà". A bordo del progetto anche Jason Michael Berman che produrrà per Mandalay Pictures.

Questo film arriva a dieci anni da The Box, ultima produzione di Richard Kelly per il grande schermo basata sul racconto "il pulsante" di Richard Matheson, racconto già adattato in precedenza nell'episodio "La pulsantiera" incluso nella seconda stagione anni '80 di "Ai confini della realtà". Prima di "The Box", Kelly ha anche scritto e diretto il thriller fantascientifico Southland Tales e ha scritto il thriller d'azione Domino diretto da Tony Scott e con protagonista Keira Knightley.

Creata da Rod Serling, "Ai confini della realtà" debutta per la prima volta su CBS nel 1959. Ogni episodio della serie classica racconta una storia indipendente che di solito si conclude con un colpo di scena e una morale. Oltre a creare e condurre la serie, Serling è stato anche produttore esecutivo e sceneggiatore, scrivendo in solitaria e con vari partner almeno 92 episodi della serie originale di 156 episodi. Da allora la serie ha fruito di vari revival con artisti del calibro di Charles Aidman, Robin Ward, Forest Whitaker e la versione più recente presentata da Jordan Peele, regista di Scappa - Get Out. Serling è morto nel 1975, ma la sua eredità sopravvive grazie all'enorme impronta lasciata dalla sua serie antologica, che ancora oggi resta un imprescindibile punto di riferimento. A questo punto non resta che attendere e scoprire chi sarà scelto per interpretare Rod Serling...qualche idea?

Fonte: ComicBook