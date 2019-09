Box Office Italia, prosegue la corsa de Il Re Leone: incassati 26 milioni di euro

Di Federico_40 lunedì 2 settembre 2019

E' dominio Disney anche in Italia grazie a Il Re Leone.

Un altro weekend straordinario. Prosegue la sfrenata corsa de Il Re Leone al botteghino italiano, con altri 6.356.788 euro euro incassati in 4 giorni. Il totale ha toccato quota 26.144.296 euro, con 3.899.658 biglietti staccati, arrivando ad un passo dal primatista Avengers: Endgame, in testa alla Top10 del 2019 con 30.282.131 euro. Uno scettro che entro una settimana passerà definitivamente di mano. Il live-action Disney punta con forza ai 35/40 milioni finali.

Seconda piazza per Attacco al Potere 3, che ha debuttato con 1.165.381 euro in 5 giorni, mentre Hobbs and Shaw si è avvicinato ai 6 milioni di euro totali. Partenza da 228.043 euro in 4 giorni per 5 è il numero Perfetto, visto alla Mostra del Cinema di Venezia e assai deludente. Uscito in 337 copie, ha rastrellato una media da 677 euro a sala. Il Signor Diavolo di Pupi Avati è invece arrivato agli 816.189 euro, con Genitori quasi perfetti, uscito in 225 copie, esordiente a quota 161.446 euro. Altra new entry in settima posizione, Blinded by the Light, con 114.759 euro incassati, seguito dai 66.300 euro al debutto di Teen Spirit, dai 783.880 euro totali di Crawl e dai 62.923 euro all'esordio de l'Amor Flou.

Settimana lunga, quella in arrivo, grazie all'uscita di Effetto Domino il 3 settembre, seguito dopo 24 ore da Martin Eden, in corsa per il Leone d'Oro al Lido. Giovedì, infine, release per La Fattoria dei Nostri Sogni, Mio Fratello Rincorre i dinosauri e soprattutto IT - Capitolo 2, chiamato a far meglio dei 6,5 milioni di euro al debutto incassati nel 2017 dal primo capitolo.