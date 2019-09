Black Widow: nuova statua Sideshow del sacrificio di Vedova Nera in "Endgame"

Di Pietro Ferraro lunedì 2 settembre 2019

L'estremo sacrificio di Vedova Nera in "Avengers: Endgame" ritratto in una nuovissima statua in scala di Sideshow Collectibles.

Sideshow ha annunciato la pre-vendita di una nuova statua di Avengers: Endgame che ritrae Vedova Nera. La statua in questione rievoca il coraggioso sacrificio di Natasha Romanoff su Vormir. Il blockbuster dei Marvel Studios è ora il film di maggior incasso di tutti i tempi, e oltre a dominare il box-office ha anche generato merchandise per milioni di dollari.

La statua di Black Widow è stata realizzata in scala 1/10 e viene venduta in edizione limitata. La statua è incredibilmente dettagliata e mostra Natasha Romanoff in corsa che sta per gettarsi nella voragine su Vormir. Nella scena del film Occhio di Falco la afferra all'ultimo momento, ma lei riesce comunque a divincolarsi e a compiere l'estremo sacrificio che consegnerà la Gemma dell'anima nelle mani degli Avengers.

La descrizione ufficiale della statua:





Sideshow e Iron Studios sono orgogliosi di annunciare le ultime novità della linea Scala 1:10 di Battle Diorama - Black Widow! Basato sulle fattezze di Scarlett Johansson da Avengers: Endgame, Black Widow viene fornita con una base completamente dettagliata che può essere collegata alla Endgame Battle Diorama Series. Fan della Marvel non perdete l'occasione di aggiungere Black Widow alla vostra collezione.

Come avrete notato dalle immagini allegate all'articolo è disponibile anche una statua di Teschio rosso, che si può acquistare separatamente per creare un diorama della scena di Vormir.

Dopo la sua eroica dipartita in "Endgame", Scarlett Johansson è già tornata in azione nei panni del personaggio per il film in solitaria Black Widow, il tanto atteso film in solitaria di Vedova Nera che si sta attualmente girando in Europa dell'Est con alcuni primi filmati del progetto che sono stati proiettati quest'anno al Comic-Con e al D23 Expo. Il film si svolge dopo gli eventi di Captain America: Civil War e prima degli eventi di "Infinity War", ed essendo quindi un prequel probabilmente vedremo Johansson per l'ultima volta nei panni del personaggio.

La statua realizzata in polystone e dipinta a mano è disponibile sul sito Sideshow.com.