Iron Man: a Forte dei Marmi una statua tributo al supereroe Marvel

Di Pietro Ferraro martedì 3 settembre 2019

A Forte dei Marmi è stata eretta la prima statua dedicata all'Iron Man dell'Universo Cinematografico Marvel.

A quasi sei mesi dall'uscita nelle sale del blockbuster Avengers: Endgame, in quel di Forte dei Marmi, in Toscana, una statua di Iron Man è stata esposta, un omaggio al sacrificio finale di Tony Stark.

Questa statua chiamata "Man of Steel", che di solito è un appellativo riservato al Superman di DC Comics, è stata scolpita da Daniele Basso per la mostra d'arte antologica "Oltre Verso", che ha debuttato il 9 agosto. C'è una targa che accompagna questa peculiare opera d'arte.

Il primo monumento dedicato ad Iron Man nell'anno della sua morte nel mondo cinematografico, celebriamo Tony Stark come un uomo che dedica le sorti della sua vita alla lotta per gli ideali in cui crede...ricordandoci che siamo tutti i protagonisti del nostro tempo - che il futuro dell'umanità dipende dalle nostre decisioni...che tutti noi dobbiamo essere eroi!

Iron Man ha dato il via all'Universo Cinematografico Marvel nel 2008 con il suo primo film da solista. Sono seguiti altri due sequel e Tony Stark nel frattempo apparso in tutti e quattro i film degli Avengers, così come in Captain America: Civil War e Spider-Man: Homecoming. È stato il volto dei Marvel Studios negli ultimi undici anni e Robert Downey Jr. ha appena ricevuto lo speciale premio "Disney Legends" il mese scorso all'Expo D23.

La morte di Tony Stark in "Avengers: Endgame" non ha sorpreso molti, anche se questo non ha reso la dipartita meno emozionante. Iron Man ha salvato l'universo con un ultimo schiocco del Guanto dell'Infinito indossato con la consapevolezza di una morte certa. Il sacrificio di Tony Stark ha posto fine al regno di Thanos una volta per tutte. La morte di Tony è stata anche una grande parte della trama di Spider-Man: Far From Home, sequel tornato nei cinema americani questo fine settimana con 4 minuti di filmati inediti in uno speciale "Extended Cut".

La statua di Iron Man è una delle opere "specchianti" di Basso che a proposito del suo stile di scultura ha dichiarato.

Tutti uguali, allo specchio, siamo sospesi tra sogno e realtà. Superata la funzione, le mie opere specchianti sono riflessioni sulla contemporaneità. Pensieri da terminare col nostro significato...

Iron Man è stato creato nel 1963 da Stan Lee, Larry Lieber (testi) e Don Heck (disegni), quest'ultimo che ha svilippato il design dell'armatura con Jack Kirby. Iron Man ha debuttato nell'albo Tales of Suspense (vol. 1) n. 39 (marzo 1963).







Forte dei Mare, Italy, Dedicates Memorial to Iron Man https://t.co/imr3rED1vc pic.twitter.com/yJ8UJqU3br

— Krypton Radio (@kryptonradio) August 31, 2019