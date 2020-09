Stasera in tv: "Windstorm 3 - Ritorno alla origini" su Canale 5

Di Pietro Ferraro martedì 1 settembre 2020

Canale 5 stasera propone Windstorm 3 - Ritorno alla origini (Ostwind 3), dramma per famiglie tedesco del 2017 diretto da Katja von Garnier e interpretato da Hanna Binke, Lea van Acken, Amber Bongard e Marvin Linke.

Cast e personaggi

Hanna Binke: Mika Schwarz

Lea van Acken: Samantha

Amber Bongard: Fanny

Marvin Linke: Sam

Nicolette Krebitz: Tara

Jannis Niewöhner: Milan

Cornelia Froboess: Maria Kaltenbach

Thomas Sarbacher: Pedro

Tilo Prückner: Herr Kaan

Michele Oliveri: Sindaco





La trama

Windstorm e Mika (Hanna Binke) hanno trovato una vera casa nella fattoria Kaltenbach con la nonna di Mika (Cornelia Froboess). Il trambusto creato dal successo del centro terapeutico e la celebrità di Mika come allevatrice di cavalli tengono la ragazza sin troppo impegnata. Dopo un grave disaccordo con sua nonna, Mika parte alla volta dell'Andalusia, in Spagna, dove sospetta sia il luogo d'origine del suo cavallo. Mika in Spagna viene ingaggiata da Pedro (Thomas Sarbacher), proprietario di un locale allevamento di cavalli. Nel frattempo Mika s'imbatte in un branco di cavalli selvaggi, la famiglia di Windstorm. Ma un imprenditore minaccia lo scenario incontaminato dove vivono i cavalli, e così Mika organizza una corsa di cavalli per salvare la situazione.





Curiosità



Il film è basato sul romanzo "Ostwind – Aufbruch nach Ora" scritto da Kristina Magdalena Henn e Lea Schmidbauer.



Le riprese si sono svolte in Germania (nord dell'Assia) e Spagna (Andalusia).



La regista Katja von Garnier ha diretto i due precedenti film della serie Windstorm ("Liberi nel vento" e "Contro ogni regola"), il fantasy-horror Blood and Chocolate - La caccia al licantropo è aperta, il film per la tv Angeli d'acciaio e il dramma musicale Bandits.



Il film è il sequel di Windstorm - Liberi nel vento del 2013 e Windstorm 2 - Contro ogni regola del 2015. Nel 2019 è uscito un quarto film dal titolo Ostwind: Aris Ankunft, basato sull'omonimo romanzo della scrittrice Lea Schmidbauer e diretto da Theresa von Eltz.



La colonna sonora



Le musiche originali del film sono della compositrice tedesca Annette Focks che ha musicato anche Windstorm - Liberi nel vento e Windstorm 2 - Contro ogni regola. I crediti di Focks includono anche colonne sonore per Treno di notte per Lisbona, SMS per te, Era mio nemico, 55 passi e il film d'animazione Molly Monster.



Disc: 1

1. Ostwind Aufbruch Nach Ora - Opener

2. Ostwind

3. Spanien

4. Mika Reitet Durch Die Berge

5. Spanische Dressur

6. Bedrohung

7. Mika Und Ostwind

8. Brandzeichen

9. Das Gestüt

10. Die Quelle Ora

11. Freundinnen

12. Wildpferde

13. Tara

14. Tara Ruft Die Wildpferde

15. Das Alte Gestüt

16. Mika Und Tara

17. Taras Pferd Ist Krank

18. Tara Ist Zurück

19. Der Stein

20. Sam Auf Dem Esel

21. Ora Wird Eingezäunt

22. Das Rennen

23. Der Abschied

24. Ostwind In Freiheit

25. Andalusien

26. Ostwind 2 - Suite Aus Ostwind 2

