Stasera in tv: "The Hollars" su Rai 3

Di Pietro Ferraro mercoledì 4 settembre 2019

Rai 3 stasera propone "The Hollars", film drammatico del 2016 diretto da John Krasinski e interpretato da John Krasinski, Anna Kendrick, Mary Elizabeth Winstead, Sharlto Copley e Richard Jenkins.

Cast e personaggi

John Krasinski: John Hollar

Anna Kendrick: Rebecca

Mary Elizabeth Winstead: Gwen

Sharlto Copley: Ron Hollar

Richard Jenkins: Don Hollar

Margo Martindale: Sally Hollar

Charlie Day: Jason

Randall Park: Dottor Fong

Josh Groban: Reverendo Dan

Mary Kay Place: Pam

Ashley Dyke: Stacey

Tonea Stewart: Latisha

Didi Costine: Matilde

Yvonne Angulo: Infermiera

Nancy Nave: Infermiera





Trama e recensione

John Hollar, un artista di New York in lotta per emergere è costretto a tornare nella piccola città che ha lasciato a suo tempo quando la notizia della malattia di sua madre lo riporta a casa. Tornato nella casa in cui è cresciuto, John viene immediatamente travolto dai problemi della sua famiglia disfunzionale, di un rivale del liceo e di una iper-ansiosa ex fidanzata mentre affronta l'imminente paternità con la sua ragazza a New York. Da una sceneggiatura di Jim Strouse che vira dall'esilarante al commovente, il secondo film di John Krasinski è uno sguardo struggente sui legami di famiglia e sull'amicizia.





Curiosità



Randall Park ha interpretato il personaggio di John Krasinski, come "Jim asiatico" in un episodio della serie tv The Office.



Durante la promozione del film in un'intervista John Krasinski ha ricordato che mentre assegnava i ruoli, Richard Jenkins gli scrisse una mail che diceva: "Adoro la sceneggiatura. Se ottieni Margo [Martindale4], lo farò". Krasinski rispose a Jenkins come se fosse uno scherzo, ma Jenkins rispose: "Oh, non sto scherzando". "Così ho preso Richard Jenkins. Quindi non appena Margo ha firmato, Richard è venuto con lei, il che è abbastanza fenomenale".



In un'intervista John Krasinski ha ricordato che il suo primo lavoro professionale come attore è stato una comparsata in una pubblicità di Marshall in cui il protagonista era Margo Martindale. Mentre si trovava sul set, Krasinski si è imbattuto in Martindale. Krasinski descrivendo questo incontro disse all'intervistatore: "Non avevo battute. Penso di essere stato solo il ragazzo che l'aiutava a scegliere alcune borse a prezzi molto ragionevoli".



John Krasinski e Josh Groban avevano già recitato insieme nella serie tv The Office.



Sebbene non sia mai stato fatto notare nel film, i nomi degli uomini della famiglia Hollars fanno rima: Don, Ron e John Hollar.



Le riprese hanno coinvolto varie parti del Mississippi, tra cui Jackson e una cittadina a sud di Jackson chiamata Brookhaven. Le location delle riprese a Brookhaven includevano il centro storico e l'ospedale.



Per le scene girate in aeroporto, le riprese hanno richiesto un totale di 17 ore per scene che avrebbero richiesto probabilmente 10 minuti su schermo.



Richard Jenkins (Don Hollar), Margo Martindale (Sally Hollar) e Mary Kay Place (Pam) hanno recitato tutti nel film Eye of God (1997).



Il film ha fruito di un budget di 3.8 milioni di dollari.



La colonna sonora



Le musiche originali del film sono del cantautore americano J osh Ritter alla sua prima colonna sonora cinematografica. I crediti di Ritter includono colonne sonore per i cortometraggi Sinners (2003) e Pororoca: Surfing the Amazon (2003).

Mentre Sally (Margo Martindale) viene portata via per un intervento chirurgico, John (Krasinski), Don (Jenkins) e Ron (Copley) cantano il brano "Closer to fine" di The Indigo Girls. Questa è la seconda volta che John Krasinski canta questa canzone davanti alla macchina da presa, la prima è stata nella serie tv The Office (Stagione 3 / Episodio 6).



La colonna sonora include i brani "Waiting on Love" di Jonathan Russell, "Spin Well" di New Volunteer, "Do Over" e "Renegade" di Gretel, "Winter Song" di The Head and the Heart.



1. Bonfire - Josh Ritter

2. Man on Fire - Edward Sharpe & The Magnetic Zeros

3. The Curse (Instrumental Version) - Josh Ritter

4. Another Story - The Head and the Heart - Josh Ritter

5. Girl in the War (Instrumental Version) - Josh Ritter

6. Thin Blue Flame (Instrumental Version) - Josh Ritter

7. Monster Ballads (Instrumental Version) - Josh Ritter

8. Closer to Fine - The Indigo Girls

9. Best for the Best (Acoustic Version) - Josh Ritter

10. Folk Bloodbath (Instrumental Version) Josh Ritter

11. Airline to Heaven - Billy Bragg & Wilco

