Venezia 2019, Moffie: trailer, trama e foto del dramma LGBT di Oliver Hermanus

Di Pietro Ferraro giovedì 5 settembre 2019

Moffie: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film drammatico di Oliver Hermanus.

E' stato recentemente presentato al Festival di Venezia, in concorso nella sezione "Orizzonti", il dramma sudafricano Moffie prodotto da Eric Abraham (Ida) e diretto da Oliver Hermanus (Skoonheid).

Il film recitato in afrikaans e in lingua inglese è incentrato su un giovane coscritto nel Sudafrica dell'Apartheid, il cui scopo di sopravvivere al servizio militare è reso ancora più difficile quando instaura una relazione con un collega. Il titolo Moffie si riferisce ad un termine afrikaans dispregiativo per omosessuale.

La trama ufficiale:





Essere un moffie significa essere debole, effeminato, illecito. Nel 1981 il governo della minoranza bianca del Sudafrica si trova a fare i conti con la guerra al confine con l’Angola. Come ogni ragazzo sopra i sedici anni di età, Nicholas Van der Swart è obbligato a svolgere due anni di servizio militare per difendere l’Apartheid, in un periodo in cui la minaccia del comunismo e il “die swart gevaar” (il cosiddetto pericolo nero) sono ai massimi della storia. Per Nicholas, tuttavia, questi non sono gli unici problemi, e sopravvivere alla brutalità della vita nell’esercito diventa un compito sempre più arduo quando fra lui e un’altra recluta nasce una relazione.

Il cast è composto da studenti delle scuole superiori e attori professionisti e non professionisti. Kai Luke Brummer ha il ruolo principale affiancato da Ryan de Villiers, Matthew Vey, Stefan Vermaak, Hilton Pelser, Wynand Ferreira, Rikus Terblanche, Shaun Chad Smit e Hendrik Nieuwoudt.

"Moffie" è prodotto da Abraham per Portobello Productions è dall'ex dirigente della Working Title Jack Sidey, che ha anche scritto la sceneggiatura con Hermanus, basata sul romanzo di André-Carl van der Merwe.

I film precedenti di Hermanus includono Skoonheid (Beauty) presentato a Cannes nella sezione Un Certain Regard e The Endless River, che è stato il primo film sudafricano selezionato in Concorso al Festival di Venezia.