Stasera in tv: "Samson - La vera storia di Sansone" su Italia 1

Di Pietro Ferraro venerdì 6 settembre 2019

Italia 1 stasera propone "Samson - La vera storia di Sansone", dramma biblico del 2018 diretto da Bruce Macdonald & Gabriel Sabloff e interpretato da Taylor James, Jackson Rathbone, Billy Zane e Lindsay Wagner.

Cast e personaggi

Taylor James: Sansone

Jackson Rathbone: Rallah

Billy Zane: Re Balek

Lindsay Wagner: Zealphonis

Caitlin Leahy: Dalila

Rutger Hauer: Manoah

Brandon Auret: Ashdod

Frances Sholto-Douglas: Taren

James Ryan: Tobias





La trama

Sansone fornito da Dio di forza sovrumana deve rispondere adeguatamente alla chiamata di Dio e cambiare la sua vita così da poter liberare il suo popolo dalla schiavitù. Dopo che la sua ambizione giovanile lo ha portato ad un matrimonio dal destino tragico, i suoi atti di vendetta lo hanno trascinato in conflitto diretto con l'esercito filisteo. Mentre suo fratello monta una ribellione tribale, solo la relazione di Sansone con una seduttrice filistea e la sua resa finale, sia ai Filistei che a Dio, trasforma la prigionia e la cecità in vittoria finale.





Curiosità



Il film è ispirato alla storia biblica di Sansone narrata nel "Libro dei Giudici".



Il co-regista e produttore Bruce Macdonald è alla sua seconda regia dopo l'avventura biografica The Perfect Wave (2014).



Il co-regista Gabriel Sabloff ha diretto la trilogia d'azione Revelation Road e la commedia Dancer and the Dame (2015).



Taylor James che nel film interpreta Sansone è apparso anche nel film musicale Mamma Mia!, nella commedia natalizia Chrìstmas Eve, nel film Justice League come un messaggero militare di Atlantide e lo vedremo nei panni di un troll nel fantasy Artemis Fowl di Kenneth Branagh inn uscita nel 2020.



Nel film appare anche Lindsay Wagner, nota al grande pubblico per il ruolo di Jaime Sommers nella serie televisiva La donna bionica.



La sceneggiatura del film è di Jason Baumgardner (in tv "The League"), Zach Smith ("The Next Door Neighbor"), Timothy Ratajczak ("The Book of Esther") e Galen Gilbert (in tv "The Anxiety Variety Kids Show")



Altri adattamenti cinematografici della storia biblica di Sansone includono Sansone e Dalila (1949) di Cecil B. DeMille con Victor Mature & Hedy Lamarr; Sansone (1961) di Gianfranco Parolini con Brad Harris e senza il personaggio di Dalila; Ercole sfida Sansone (1963) di Pietro Francisci con Richard Lloyd e Liana Orfei nei panni di Dalila; Ercole, Sansone, Maciste e Ursus gli invincibili (1964) di Giorgio Capitani con Howard Ross e Moira Orfei nel ruolo di Dalila.



La produzione più recente che ha raccontato la storia di Sansone è stato l'omonimo film televisivo prodotto da Turner Network Television del 1996 con Eric Thal nei panni di Sansone ed Elizabeth Hurley nei panni di Dalila.



Nell'immaginario popolare, la morte di Sansone viene ancora proverbialmente ricordata per indicare una situazione nella quale l'unica vendetta e/o riscatto possibili comportano anche l'autodistruzione della persona offesa («Muoia Sansone con tutti i Filistei»).



Il film costato circa 4.8 milioni di dollari ha ioncassato nei soli Stati Uniti 4.719.928$.



La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Will Musser (God's Not Dead, God's Not Dead 2, Le avventure di Mickey Matson - Il codice dei pirati).

La colonna sonora include i brani "Home" di The Cloud Music e "Strength and Victory" di Seacoast Worship.



1. One More Time [feat. Steele Croswhite] - The Rock Music

2. Stronger - Eunice Rodriguez

3. Strength And Victory - Seacoast Worship

4. Call Down Power - Cindy Cruse Ratcliff

5. Nothing To Lose - April Nevels

6. Reconciled [feat. Joel Kibble] - MUSITRY

7. Forbidden Love [feat. Elmer Canas, Jr.] - New Season Christian Worship Center

8. Redemption [feat. Alfonso Hernandez] - Encounter Worship

9. Home - The Cloud Music

10. Keep The Faith - Cindy Cruse Ratcliff

