Black Christmas: trailer e poster del remake horror di Blumhouse

Di Pietro Ferraro venerdì 6 settembre 2019

Black Christmas: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul remake horror di Blumhouse nei cinema americani dal 13 dicembre 2019.

Blumhouse e Universal Pictures hanno reso disponibile il primo trailer dell'horror Black Christmas. remake del classico slasher Un natale rosso sangue. La prima versione del film horror risale al 1974 e ha già fruito di un remake datato 2006 che si è allontanato molto dal materiale originale.

"Black Christmas" si svolge mentre l'Hawthorne College si sta preparando per le vacanze natalizie. Mentre Riley Stone (Imogen Poots) e le sue sorelle Mu Kappa Epsilon, l'atleta Marty (Lily Donoghue), la ribelle Kris (Aleyse Shannon) e la buongustaia Jesse (Brittany O'Grady), si preparano ad adornare i saloni per una serie di feste stagionali, uno stalker con indosso una maschera nera inizia ad uccidere le studentesse una ad una. Con l'aumentare del numero di corpi, Riley e le sue compagne iniziano a diffidare di ogni uomo del campus, incluso il ragazzo maschio-beta di Marty, Nate (Simon Mead), la nuova cotta di Riley, Landon (Caleb Eberhardt), o persino dello stimato insegnante di discipline classiche, il professor Gelson (Cary Elwes).

Secondo una descrizione ufficiale di Black Christmas: "Chiunque sia l'assassino, sta per scoprire che le giovani donne di questa generazione non hanno intenzione di essere vittime di nessuno". Alla fine del trailer le ragazze stanno prendendo in mano la situazione con i ruoli di vittime e carnefice che sembrano invertiti.

"Black Christmas" è diretto da Sophia Takal (Always Shine) da una sceneggiatura che Takal ha scritto con April Wolfe (Widower). Il film è descritto come una nuova audace versione del classico slasher del 1974 prodotto da Jason Blum (Halloween) per la sua Blumhouse Productions, da Ben Cosgrove (Intrigo a Berlino) e da Adam Hendricks (Cam) per Divide / Conquer. Samuelson e Jeanette Volturno, Couper di Blumhouse, saranno i produttori esecutivi con Greg Gilreath e Zac Locke della Divide / Conquer. Il film uscirà nei cinema americani il 13 dicembre.

Fonte: Collider