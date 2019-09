Wrinkles the Clown: trailer del documentario sull'inquietante pagliaccio horror virale

Di Pietro Ferraro sabato 7 settembre 2019

Wrinkles the Clown: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul documentario horror di Michael Beach Nichols nei cinema americani dal 4 ottobre 2019.

Magnolia Pictures & Magnet Releasing hanno reso disponibile un trailer di Wrinkles the Clown, un nuovo documentario di Michael Beach Nichols che esplora il mistero dietro l'inquietante personaggio del titolo.

Noto per la sua distintiva maschera da clown e il suo modo bizzarro di pubblicizzare i suoi "servizi", Wrinkles è diventato virale per la prima volta nel 2014, quando un suo video che spunta da sotto il letto di un bambino è stato caricato su YouTube. Secondo la descrizione del video, il clown vive nel sud-ovest della Florida ed era stato assunto dai genitori della bambina per spaventarla per il suo comportamento scorretto. Mentre i video continuavano a moltiplicarsi, il mistero dietro Wrinkles si è intensificato, portando il regista Michael Beach Nichols a cercare la verità in questo nuovo documentario.

Apparentemente "Wrinkles il Clown" fornisce servizi a pagamento che consistono in partecipazioni a feste di compleanno, scherzi e apparentemente per spaventare i bambini su richiesta dei loro genitori. Da quando è diventato virale, il personaggio è diventato parte del folklore di Internet, con molti YouTuber che si filmano mentre compongono il suo numero. Pubblicamente Winkles e l'uomo dietro la maschera restano un mistero, almeno fino ad ora poiché il documentario Wrinkles the Clown offre ulteriori approfondimenti sul misterioso interprete con accesso diretto all'uomo dietro la maschera.

Con IT Capitolo 2 nelle sale, l'uscita di Wrinkles the Clown è una mossa che appare piuttosto azzeccata e ideale per cavalcare il successo annunciato del ritorno di Pennywise. Wrinkles the Clown sarà presentato in anteprima mondiale questo mese al Fantastic Fest di Austin in Texas per poi uscire nelle sale americane il 4 ottobre.