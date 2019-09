Stasera in tv: "Home - A Casa" su Italia 1

Italia 1 stasera propone "Home - A Casa", film d'animazione del 2015 prodotto da DreamWorks Animation, diretto da Tim Johnson e con le voci di Jim Parsons, Rihanna e Jennifer Lopez.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]





Cast e personaggi

Jim Parsons: Oh

Rihanna: Freccia "Tip" Tucci

Jennifer Lopez: Lucy Tucci

Steve Martin: Capitano Smek

Matt L. Jones: Kyle

Doppiatori italiani

Nanni Baldini: Oh

Letizia Scifoni: Freccia '"Tip" Tucci

Monica Ward: Lucy Tucci

Marco Mete: Capitano Smek

Simone Crisari: Kyle





Trama e recensione

I Boov sono un popolo di piccoli alieni, una razza nomade in cerca di una nuova casa, il loro leader Captain SMEK (doppiato in originale da Steve Martin) ha messo gli occhi sulla Terra il problema è che il pianeta sembra già oltremodo affollato da nativi e così inizia un'invasione che oltre a liberare la Terra dalla razza umana preparerà il pianeta ad accogliere i nuovi abitanti. Dopo che i Boov hanno invaso con successo la Terra una ragazza di nome Tip (doppiata in originale dalla cantante Rihanna) e un Boov emarginato di nome Oh (doppiato in originale da Jim Parsons, lo Sheldon della serie tv The Big Bang Theory) uniranno le forze per cercare di trovare una soluzione per una pacifica convivenza tra le due razze.





Note di produzione

Rihanna che dà voce a Tip ed è al suo debutto in un film d’animazione ha gradito l’esperienza, trovando molto da esplorare nel personaggio. “Tip è vivace, indipendente, ma a volte anche vulnerabile”, osserva Rihanna. “È ancora una ragazzina. Quando è con Oh, prende il controllo della situazione, mentre in altri momenti torna ad essere una bambina. Fa tenerezza vedere questi due aspetti di Tip”. L’icona della musica si è identificata con il suo alter ego cinematografico. “Tip mi ricorda decisamente me stessa”, ella dichiara. “Per questa ragione ho accettato di partecipare al film. Capisco come ragiona Tip, conosco i suoi punti deboli, le ambizioni, il modo di comportarsi e la vivacità” attribuisce al regista Tim Johnson il merito di essere riuscito “a trasmettere con esattezza l’emozione necessaria in ogni determinata scena. Anche all’inizio del processo, quando i personaggi non erano ancora pienamente animati, ho provato l’emozione delle scene. Mi sono sentita in imbarazzo perché mi veniva da piangere per dei personaggi stilizzati!”. La cantante ha dato prova del suo straordinario talento vocale durante le sessioni insieme a Johnson. “Quando sei in sala di registrazione con Rihanna, devi letteralmente prendere le distanze quando le dici di gridare perché... potrebbe riempire uno stadio con la sua voce”, aggiunge il regista. “È potentissima".

Per quanto riguarda il linguaggio usato dai Boov e creato da Adam Rex, autore del libro per bambini "The True Meaning of Smekday" che ha ispirato il film, i realizzatori hanno ampliato le geniali invenzioni linguistiche di Rex, con Jim Parsons che ha dato prova di una spiccata inventiva come racconta il regista Tim Johnson:

I Boov osservano il mondo attraverso una stravagante lente linguistica che frammenta le parole. Jim ha iniziato a padroneggiare la loro grammatica e l’ha perfino integrata con parole inventate e modi di dire tutti suoi.





Curiosità



La pellicola è l'adattamento cinematografico del romanzo per ragazzi "The True Meaning of Smekday", scritto da Adam Rex nel 2007.



Il cambio di colore e motivo dei Boov si basa sulle straordinarie proprietà mimetiche della pelle della seppia.



Il colore della pelle dei Boov cambia ogni volta che provano una forte emozione. Questi includono: rosso (arrabbiato), blu (triste), giallo (impaurito), arancione (gioioso), verde (disonesto) e rosa (innamorato).



Freccia "Tip" Tucci (Gratuity in originale), doppiata da Rihanna, è la prima protagonista umana di colore in un film della DreamWorks Animation. Tuttavia il personaggio di Will Smith in Shark Tale (2004), sebbene un pesce, è stato scritto e interpretato come stereotipicamente nero, rendendolo potenzialmente il primo protagonista nero dell'azienda, indipendentemente dalle specie.



Durante la scena finale della festa, uno dei Boov sorseggia un drink con un cacciavite in originale "screwdriver" (lo "screwdriver" è un cocktail a base di vodka e succo d'arancia).



I Boov non hanno tutti la stessa tonalità di viola. Non tenendo conto del loro cambiamento di colore quando mostrano emozioni, la loro pelle sembra abbracciare una gamma di sfumature diverse (questo è particolarmente facile da vedere durante le scene sulla nave affollata). Sembra che in realtà potrebbero esserci sette diverse tonalità di "normali" tonalità della pelle di Boov. In tal caso potrebbe essere un cenno ai sette diversi sessi dei Boov che sono discussi nel libro su cui si basa il film ("The True Meaning of Smekday" di Adam Rex).



Come il suo personaggio Tip, anche Rihanna è originaria delle Barbados.



Questo è stato l'ultimo film girato alla DreamWorks di Redwood City, in California. La chiusura dello studio è stata annunciata proprio durante la produzione di Home - A casa.



Il personaggio di Jim Parsons, Oh, originariamente doveva chiamarsi "J. Lo", come nel libro originale, sebbene sia stato cambiato per ragioni mai motivate. Nella vita reale "J. Lo" è il soprannome di Jennifer Lopez che per coincidenza è anche nel cast di doppiatori di questo film.



Le "orecchie" prensili dei Boov sono in realtà i loro nasi. Non solo respirano regolarmente attraverso di loro, ma quando Tip minaccia di colpire Oh sul naso, lui le copre con le mani. Ne usa anche una per annusare il superchip Gorg dopo averlo estratto dal drone distrutto.



Il film presenta un gatto di razza Calico, che è della stessa colorazione del gatto presente nel film Disney Big Hero 6 (2014), uscito nei cinema cinque mesi prima.



Gorg è un ovvio riferimento ai Borg dell'universo di Star Trek, così come le loro navi, sebbene a forma di stella anziché di cubo.



Il dipinto che Oh e Tip portano in macchina con loro è "Notte Stellata" di Vincent van Gogh.



Il libro che Tip e Oh stanno leggendo sui titoli di coda s'intitola "The True Meaning of Smekday". Questo è il libro su cui si basa Home - A casa.



I Boov mandano tutte le persone (indesiderate) in Australia, una reiterazione di ciò che gli inglesi hanno fatto storicamente.



Verso la fine, quando la nave Gorg apre le sue porte (per così dire), è un riferimento alla nave spaziale del film Independence Day (1996) quando alcuni elicotteri militari provano a comunicare con essa prima di essere abbattuti. Un altro riferimento a "Independence Day" è il fatto che i Gorg sono piccoli esseri che usano una tuta munita di esoscheletro.



Prima che Oh si lanci verso la nave madre Gorg che è atterrata sulla Terra, blocca Tip in macchina con lei mette le mani sul finestrino di vetro. A quel punto Oh mette la sua mano sulla sul lato opposto del vetro, un gesto che rievocoa il gesto di Spock e Kirk in Star Trek II - L'ira di Khan (1982) e Into Darkness - Star Trek (2013).



Il film costato 135 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 386.



[Per guardare il cortometraggio prequel "Almost Home" clicca sull'immagine in alto]





La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Joel McNeely , direttore d'orchestra e compositore statunitense noto per aver condotto una serie di registrazioni di famose partiture tra cui La donna che visse due volte, Psycho e Quarto potere. Tra le partiture originali composte da McNeely ricordiamo musiche per The Avengers - Agenti speciali, Il nome del mio assassino, Flipper, Un milione di modi per morire nel West e i film d'animazione Trilli, Mulan 2, Lilo & Stitch 2.

Alla colonna sonora di Home - A casa hanno contribuito anche Jennifer Lopez e Rihanna, entrambe anche doppiatrici del film con Rihanna che presta la voce in originale alla protagonista Tip, la ragazzina che fa squadra con l'alieno Oh (doppiato in originale dal Jim Parsons di "The Big Bang Theory") per salvare la Terra. Rihanna ha contribuito con tre brani: "Dancing In The Dark", "As Real As You And Me" e "Towards The Sun".



La title track di Jennifer Lopez "Feel The Light" si apre con le cinque note familiari (Re, Mi, Do, Do, Sol) usate per comunicare con gli alieni in Incontri ravvicinati del terzo tipo (1977).



1. Towards The Sun - Rihanna

2. Run To Me - Clarence Coffee Jr.

3. Cannonball - Kiesza

4. As Real As You And Me - Rihanna

5. Red Balloon - Charli XCX

6. Dancing In The Dark - Rihanna

7. Drop That - Jacob Plant

8. Feel The Light - Jennifer Lopez

[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]