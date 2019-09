Stasera in tv: "Bleed - Più forte del destino" su Rai 3

sabato 7 settembre 2019

Rai 3 stasera propone Bleed - Più forte del destino (Bleed for This), biopic sportivo del 2016 diretto da Ben Younger e interpretato da Miles Teller, Aaron Eckhart, Katey Sagal, Ciarán Hinds e Ted Levine.

Cast e personaggi

Miles Teller: Vinny Paz

Aaron Eckhart: Kevin Rooney

Katey Sagal: Louise Pazienza

Amanda Clayton: Doreen Pazienza

Ciarán Hinds: Angelo Pazienza

Ted Levine: Lou Duva

Jordan Gelber: Dan Duva

Christine Evangelista: Ashley

Daniel Sauli: Jon

Denise Schaefer: Leigh

Gene Amoroso: Anthony

Edwin Rodriguez: Roberto Duran

Liz Carey: Charity

Roy Souza: dott. Cotter

Tim Fields: Jimmy

Peter Quillin: Roger Mayweather

Dan Burke: speaker ring

Doppiatori italiani

Stefano Crescentini: Vinny Paz

Franco Mannella: Kevin Rooney

Aurora Cancian: Louise Pazienza

Federica De Bortoli: Doreen Pazienza

Stefano De Sando: Angelo Pazienza

Nino Prester: Lou Duva

Gianluca Machelli: Dan Duva

Gemma Donati: Ashley

Alessandro Quarta: Jon

Rossella Acerbo: Charity

Roberto Chevalier: dott. Cotter

Dimitri Winter: Jimmy

Riccardo Scarafoni: Roger Mayweather

Saverio Indrio: Speaker ring

Christian Iansante: Telecronista





Trama e recensione

Se provi a fare quello che ti dicono che non puoi fare, scopri che ce la fai e ti rendi conto che è semplice, e che lo è sempre stato. Vinny Paz

Vinny Pazienza è un pugile italo-americano famoso sia per le sue straordinarie vittorie sul ring che per la sua vita privata fatta di eccessi e stravaganze. Nel pieno della sua carriera rimane vittima di un terribile incidente automobilistico che rischierà di compromettere, in maniera irreversibile, l'uso delle gambe. Saranno la determinazione ed il coraggio del suo allenatore, Kevin Rooney, ad aiutarlo a rimettersi in piedi e a riprendere a combattere. Martin Scorsese torna, nelle vesti di produttore, sul ring di Toro Scatenato per un'altra grande storia vera in cui la "voglia di farcela" è protagonista assoluta.





Curiosità



Il film è basato sulla storia vera del pugile Vinny Paz, nome completo Vincenzo Edward Pazienza, ex pugile statunitense, di origini italiane, campione del mondo dei pesi leggeri e dei pesi superwelter sotto il soprannome di "The Pazmanian Devil".



Miles Teller stesso è stato coinvolto in un incidente d'auto quasi fatale appena un anno prima che un suo amico perdesse la vita in un incidente d'auto. L'attore ora indossa un braccialetto verde che recita "Allacciate le cinture per Bo" in suo onore. Il braccialetto può essere visto nella maggior parte dei suoi film tranne quando non si adatta al suo personaggio.



Dopo il primo match il dottore dice che Vinny è in chetosi. Si tratta di una condizione in cui c'è così poco zucchero nel corpo che il grasso viene scomposto in chetoni per produrre energia. Per i diabetici questo può essere fatale, ma le diete chetogeniche sono ben note per la perdita di peso e persino studiate per il controllo dell'epilessia.



Miles Teller si è allenato con l'allenatore di boxe Darrell Foster, che aveva allenato pugili come Sugar Ray Leonard e aiutato Will Smith a diventare Muhammad Ali per il film Ali del 2001.



James Burch field Jr interpreta suo padre, James Burch field Sr.



Il match per il titolo contro Dele non è stato vinto per KO al secondo round come rappresentato nel film, ma per un KO tecnico al 12° round. L'arbitro ha fermato il combattimento al minuto 2:10 del 12° round. Inoltre questo match non ebbe luogo immediatamente dopo l'incontro perso contro Roger Mayweather: Pazienza perse contro Mayweather nel 1988 e il match con Dele avvenne nel 1991. Durante questo periodo Vinnie Paz combatté sette volte. Tre di questi combattimenti erano per il titolo, ne perse due e ne vinse uno.



Questo segna il terzo film del regista Ben Younger in undici anni. Youger ha diretto in totale solo altri due film: 1 Km da Wall Street (2000) e Prime (2005).



Il coordinatore degli incontri è stato messo fuori combattimento dal pugile professionista Edwin Rodriguez (che interpreta Roberto Duran) durante le riprese dell'incontro finale (l'ultimo giorno di riprese). Il regista Ben Younger ha spiegato che questo ha portato ad una sequenza molto più breve del previsto nel film.



Il match di ritorno di Vinny Pazienza non fu contro Roberto Duran, ma fu disputato contro Luis Santana nel dicembre del 1992. Pazienza vinse facilmente con una decisione 100-90, 100-89 e 100-88. Pazienza ha aspettato altri sei combattimenti prima di affrontare e battere Duran, anche se si deve notare che Duran all'epoca aveva 43 anni.



Il match contro Duran ebbe luogo il 25 giugno 1994, 2 anni e mezzo dopo il suo match di ritorno nel dicembre 1992. Il suo incidente d'auto si verificò il 12 novembre 1991. Nonostante ciò, il film fissa la data del match contro Duran al 25 giugno 1990.



Il film è stato girato in 24 giorni con un budget di 6 milioni di dollari. Gli incassi nel mondo hanno superato di poco i 5 milioni.



La colonna sonora



Le musiche originali del film sono della cantautrice e compositrice statunitense Julia Holter , alla sua seconda colonna sonora cinematografica dopo aver musicato la commedia Own Worst Enemy (2012). Holter ha anche musicato sei episodi della prima stagione della serie tv Pure.

, alla sua seconda colonna sonora cinematografica dopo aver musicato la commedia Own Worst Enemy (2012). Holter ha anche musicato sei episodi della prima stagione della serie tv Pure.

La colonna sonora include i brani: "Top Billin'" di Audio Two, "The Stroke"e "Emotions in Motion" di Billy Squier, "Rock Steady" di Bad Company, "God Will Dry My Weeping Eyes" di Horace Family, "We Can Get Together" di Icehouse, "Monkey" di George Michael, "Rock and Roll Ain't Noise Pollution" di AC/DC, "Too Dry to Cry", "Disintegrating" e "Burning Bridges" di Willis Earl Beal.



1. Too Dry To Cry - Willis Earl Beal

2. Top Billin' - Audio Two

3. Splitting 10's - Julia Holter

4. A Small Fantasy - Julia Holter

5. Monkey - George Michael

6. Emotions In Motion (2002 - Remaster) - Billy Squier

7. Rock Steady - Bad Company

8. Maxim's I - Julia Holter

9. Home Movies - Julia Holter

10. Disintegrating - Willis Earl Beal

11. Fighting Dele - Julia Holter

12. Vinny vs. Them - Julia Holter

13. Not Gonna Fight Again - Julia Holter

14. Burning Bridges - Willis Earl Beal

15. Fighting Duran - Julia Holter

16. Show Me How You Fight - Julia Holter

17. Final Round - Julia Holter

18. Vinny's Triumph - Julia Holter



