Venezia 2019, Franco Maresco Premio speciale della Giuria con La mafia non è più quella di una volta

Di Federico_40 sabato 7 settembre 2019

La mafia non è più quella di una volta di Franco Maresco tra i premiati di Venezia 76.

Venezia 2019, La mafia non è più quella di una volta, recensione - il mondo perduto di Maresco Franco Maresco promosso in Concorso con La mafia non è più quella di una volta. Leggete la nostra recensione Primo film in Concorso della Storia del Festival senza conferenza stampa ufficiale, annullata all'ultimo minuto causa assenza del suo regista, La mafia non è più quella di una volta di Franco Maresco ha vinto il Premio speciale della Giuria alla 76esima Mostra Internazionale del Cinema di Venezia.

Un inatteso trionfo per il 61enne regista palerminato, per la prima volta in Concorso al Lido e uscito vincitore, a 5 anni dal Premio della giuria Sezione Orizzonti con Belluscone - Una storia siciliana. Nel 2004 Maresco aveva vinto anche una menzione speciale al premio Pasinetti per il doc Come inguaiammo il cinema italiano - La vera storia di Franco e Ciccio, con Ciprì', mentre nel 1999 un'altra menzione speciale al premio FEDIC per Enzo, domani a Palermo!.

Nel 2015, sempre grazie a Belluscone, Maresco ha vinto un David di Donatello e un Nastro d'Argento per il miglior documentario. A ritirare il Gran Premio della giuria al posto del regista, assente, il produttore Rean Mazzone.