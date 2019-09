Brilliance, Will Smith protagonista della trilogia

Di Federico Boni domenica 8 settembre 2019

Arriva al cinema la trilogia editoriale firmata Marcus Sakey.



Tornato a sbancare il box office grazie ad Aladdin e ai suoi 1,045,627,479 dollari incassati in tutto il mondo, Will Smith sarà il protagonista di Brilliance, adattamento dell'omonima trilogia di Marcus Sakey, edita in Italia da Nord.

Film Paramount, Brilliance sarà sceneggiato da Avika Goldsman, che ha già lavorato al fianco di Smith con I Am Legend e I, Robot. Il romanzo in un futuro in cui l'1% dei nuovi nati è un genio. Una percentuale altissima, che in un primo momento aveva dato speranza al mondo intero. Si pensava che quei "bambini speciali" avrebbero aiutato l'umanità a progredire in campi come la medicina e la fisica, la tecnologia e l'informatica. Ma, adesso che le prime generazioni di geni sono diventate adulte, la situazione è radicalmente cambiata. I governi hanno scoperto a proprie spese che quelle persone sono troppo intelligenti per essere controllate e, da risorse preziose, si sono rivelate una minaccia da discriminare fin dalla nascita. Una delle conseguenze di questa politica, però, è stata la comparsa di un'organizzazione terroristica guidata dal carismatico e inafferrabile John Smith, il ricercato numero 1 dalle autorità americane. Ci vuole un genio per trovarne un altro, così il compito di catturarlo viene affidato all'agente speciale Nick Cooper, pure lui dotato di straordinarie capacità logiche. È l'inizio di uno scontro senza precedenti. Di uno scontro tra due menti uniche - in cui ogni mossa di Nick potrebbe essere stata anticipata dal suo avversario -, e di uno scontro tra due personalità profondamente diverse, eppure segnate entrambe da dubbi e conflitti morali. E, nel corso di questa cruenta partita a scacchi con John Smith, Nick si renderà conto che niente è come sembra. Perché anche la giustizia custodisce un'anima nera...

Smith è stato a lungo attaccato al progetto, liberandosene nel 2014. Inizialmente sostituito da Jared Leto, Will ne ha ora ripreso le redini. La trilogia di Sakey ha venduto due milioni di copie in tutto il mondo, con A Better World e Written in Fire eventuali sequel.

Fonte: Comingsoon.net