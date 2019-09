Major Matt Mason, Tom Hanks sarà il protagonista del film Mattel

Di Federico Boni domenica 8 settembre 2019

Il celebre giocattolo spaziale anni '60 prenderà forma in sala con Tom Hanks.

Tom Hanks, due volte premio Oscar, sarà il protagonista di Major Matt Mason, nuovo film Paramount tratto da una popolare linea di action figure a tematica spaziale/fantascientifica prodotta dalla Mattel negli anni '60. A riportare l'indiscrezione Variety.

A sceneggiare la pellicola sarà Akiva Goldsman, che aveva già lavorato con Hanks ne "Il Codice Da Vinci" e in "Angeli e demoni", che prenderà spunto da un racconto scritto dal Premio Pulitzer Michael Chabon. Mattel Films coprodurrà il tutto.

Major Matt Mason è un astronauta che vive e lavora sulla Luna. La popolarità del giocattolo coincise con la corsa spaziale americana degli anni '60, con al suo fianco tutta una serie di personaggi di supporto, tra squadra spaziale, alleati e criminali alieni.

Hanks è attualmente al Toronto International Film Festival per la presentazione del film “A Beautiful Day in the Neighborhood”, diretto da Marielle Heller.