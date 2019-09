Venezia 2019: Codacons critica dedica e premio di Luca Marinelli

Di Pietro Ferraro lunedì 9 settembre 2019

La polemica su immigrazione e ONG sbarca al Lido con l'attore Luca Marinelli che dedica la sua Coppa Volpi al miglior attore a "tutte le persone in mare che salvano le persone".

La polemica politica sbarca al Festival di Venezia sul palco della premiazione finale, ad innescare la querelle l'attore Luca Marinelli che dedica la sua Coppa Volpi al miglior attore, ricevuta per l’interpretazione in Martin Eden, al lavoro in mare delle ONG e non solo.

Marinelli dopo aver ricevuto il prestigioso riconoscimento fa riferimento allo scottante tema dell'immigrazione e dedica il suo premio alle ONG e a tutti coloro che contribuiscono al salvataggio in mare degli immigrati.

Ho questo premio tra le mani anche grazie ad un uomo di nome Jack London che ha creato questo personaggio meraviglioso, un marinaio che cercava la verità. Per questo vorrei dedicare questo premio a tutte le persone splendide che sono in mare a salvare altri esseri umani che fuggono da situazioni inimmaginabili. E grazie anche per evitarci di fare una figura pessima con noi stessi e con il prossimo. Viva l’umanità e viva l’amore.





Questa dedica dell'attore romano scatena l'indignazione del Codacons, il Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori diffonde quindi un piccato comunicato stampa in risposta alle parole di Marinelli:

La Coppa Volpi come miglior attore a Luca Marinelli rappresenta una delle pagine più imbarazzanti della storia del cinema italiano. Lo afferma il Codacons che da 20 anni ospita al Lido commenti e stroncature presso l’ormai famoso muro di Gianni Ippoliti. In questa edizione, anche dopo la chiusura della Mostra, continuano ad arrivare al sito del Codacons messaggi di protesta perché, in modo del tutto imprevedibile, il premio come miglior attore non è andato alla splendida interpretazione di Joaquin Phoenix per il suo ruolo in “Joker” (a detta di tutti, pubblico e critica, miglior interprete tra i film in gara). Invece la Coppa Volpi è andata a Luca Marinelli il quale nel suo discorso di ringraziamento (leggendo un testo già pronto!) si è abbandonato ad un pistolotto politico sulla questione dei migranti. “La politica non può entrare a gamba tesa nei verdetti della giuria” scrive uno spettatore di Torino; “Istituiamo la ‘Coppa Marinelli’ che andrà ogni anno ad eventuali altre decisioni bizzarre della giuria” scrive un altro da Sassari. Il Codacons intanto si ripropone di consegnare alla prima occasione utile un riconoscimento di scuse a Joaquin Phoenix a nome di tutti i veri italiani appassionati di cinema.

Il film "Martin Eden" ha debuttato nei cinema lo scorso 4 settembre.

Fonte: Codacons