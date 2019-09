Mark Rylance sarà Satana per Terrence Malick

Di Federico Boni lunedì 9 settembre 2019

Il film narrerà la vita di Cristo e la rappresentazione di alcune parabole evangeliche.

Cannes 2019, A Hidden Life, recensione: l'omelia di Terrence Malick sui paradossi della Fede Terrence Malick torna in Concorso a Cannes ad otto anni dalla Palma d'oro per The Tree of Life. Leggete la nostra recensione in anteprima In attesa di vedere in sala A Hidden Life, presentato all'ultimo festival di Cannes, Terrence Malick è tornato sul set per girare The Last Planet, questo il provvisorio titolo, film sulla vita di Cristo che vedrà il premio Oscar Mark Rylance interpretare Satana.

Géza Röhrig, protagonista de Il Figlio di Saul, sarà Gesù, mentre Matthias Schoenaerts interpreterà San Pietro. Ospie del festival cinematografico di Deauville, Rylance ha detto che le sue scene saranno girate ad ottobre, e che interpreterà ben quattro versioni di Satana.

Terry ha scritto quattro versioni del personaggio, pensavo che ne avrei interpretato solo una. Ma ho sentito che sarò tutti e quattro. Una di queste doveva essere una donna, ad un certo punto, ma quando mi ha chiesto di farmi crescere la barba mi sono reso conto che non l'avrei fatto in quel modo. Sono molto felice di recitare per Terrence Malick, sono incuriosito, perché ti parla continuamente. E venendo dal teatro, non sono abituato al regista che mi urla contro mentre recito o mi dice cosa devo fare. Ma i suoi film mi hanno sempre incuriosito.

Il film, ovviamente attesissimo, narrerà la vita di Cristo e la rappresentazione di alcune parabole evangeliche.

Fonte: TheGuardian