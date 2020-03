Stasera in tv: "Mister Felicità" su Rai 3

Di Pietro Ferraro lunedì 2 marzo 2020

Rai 3 stasera propone "Mister Felicità", film commedia del 2017 diretto da Alessandro Siani e interpretato da Alessandro Siani, Diego Abatantuono e Carla Signoris.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]





Cast e personaggi

Alessandro Siani: Martino

Diego Abatantuono: Guglielmo Gioia

Carla Signoris: Augusta

Elena Cucci: Arianna Crof

Cristiana Dell'Anna: Caterina

Yari Gugliucci: Procolo

David Zed: allenatore nazionale

Ernesto Mahieux: presidente squadra

Pippo Lorusso: violinista

Francesco Cicchella: Pappagallo Autostima (voce)





La trama

Martino (Alessandro Siani) è un giovane napoletano indolente e disilluso, vive in Svizzera dalla sorella Caterina (Cristiana Dell'Anna). Un imprevisto costringe all’immobilità la giovane sorella che ha bisogno di costose cure. A Martino non resta che lavorare al posto di Caterina come uomo delle pulizie presso il Dottor Guglielmo Gioia (Diego Abatantuono), un mental coach specializzato nello spronare le persone attraverso il pensiero positivo e l’azione. Durante un’assenza del Dottor Gioia, Martino ne approfitta per fingersi il suo assistente. Uno dei suoi primi pazienti sarà la famosissima campionessa di pattinaggio Arianna Croft (Elena Cucci) che, dopo una brutta caduta sul ghiaccio, ha perso completamente fiducia in se stessa e amore per il proprio sport. I campionati europei di pattinaggio, però, sono alle porte: ce la farà Martino, nell’insolito ruolo di Mister Felicità, tra equivoci e rivelazioni inaspettate, a far tornare Arianna la campionessa che era?





Il nostro commento

Mister Felicità è una commedia estremamente godibile e una delle migliori prove di Alessandro Siani sia davanti che dietro la macchina da presa. Il comico conferma uno stile e un approccio alla narrazione da grande schermo molto simile a quello del collega toscano Leonardo Pieraccioni, naturalmente in una briosa digressione "partenopea". Non si può di certo negare una compiaciuta inverosimiglianza nella messinscena e un scavo dei personaggi al limite dello stereotipo, ma sono limiti che potrebbero far storcere il naso solo a chi vede come una colpa il cercare una connessione con lo spettatore, semplificando la fruizione e puntando ad una gradevole leggerezza a tutto tondo. "Mister Felicità" funziona anche grazie ad un solido cast di supporto che include un Diego Abatantuono divertente e divertito e una coppia di interpreti femminili particolarmente efficaci: Carla Signoris punta tutto sulla sua vis comica sorniona ed elegante, mentre l'incantevole Elena Cucci veste con una innata leggiadria i panni di una star del pattinaggio in crisi pronta a far capitolare il protagonista Martino. Siani invece mette in scena un improvvisato e spassoso "Maestro della Felicità" che cerca di racimolare qualche soldo per aiutare la sorella Caterina reduce da un incidente stradale, nel ruolo troviamo Cristiana Dell'Anna, attrice napoletana che qui si cimenta in un ruolo brillante, ma molti la ricorderanno nei panni di Patrizia Santoro nella serie tv "Gomorra".





Curiosità



Alessandro Siani oltre a dirigere ed interpretare il film, ha anche scritto la sceneggiatura con Fabio Bonifacci, i due tornano a collaborare dopo la commedia campione d'incassi Il principe abusivo.



Per le riprese Alessandro Siani è tornato in Alto Adige, dove l'attore e regista aveva già girato parte del film Il principe abusivo. Questa volta le location principali sono altoatesine con riprese a Merano, Caldaro, Appiano, Sluderno, Ora, Dobbiaco in provincia di Bolzano. Ulteriori riprese si sono tenute in Svizzera (Lugano nel Canton Ticino) e Gaeta (provincia di Latina).



Il film ha incassato un totale di 10.038.446€.



[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]





La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Umberto Scipione che per Alessandro Siani ha musicato anche Il principe abusivo (2013) e Si accettano miracoli (2015). I brani cantati della colonna sonora composti da Scipione sono interpretati da Andrea Faustini.



1. Our Night

2. True Love

3. Rhapsody

4. Lumière

5. Mister felicità

6. Love in Copenaghen

7. My Fly

8. Rhapsody (Suite)

9. Mister Felicità (Swing)

10. Le farfalle

11. Our Night (Suite)

12. Quadro d'autore

13. Happy Song

14. La baita

15. People

16. Foto in bianco e nero

17. La giostra del cuore

18. The Best

19. I pazienti

20. La cena

21. I numeri uno

22. I camorristi

23. Lezioni di rock

24. Il camionista

25. Il presidente

26. La bella rossa

27. La casa di Arianna

[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]