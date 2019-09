'Face/Off', arriva il reboot Paramount

Di Federico Boni martedì 10 settembre 2019

Oren Uziel sceneggia il reboot di Face/Off.

A Hollywood nessuno si inventa più nulla di nuovo. In casa Paramount hanno deciso di far risorgere Face/Off - Due facce di un assassino, classico del 1997 diretto da John Woo, e interpretato da John Travolta e Nicolas Cage. Oren Uziel, lo sceneggiatore di 22 Jump Street, è al lavoro sullo script, come spifferato dall'Hollywood Reporter.

Nominato agli Oscar per il miglior montaggio sonoro, Face/Off incassò ben 245,676,146 dollari in tutto il mondo, dopo esserne costati 80. Celebre la trama: Un terrorista internazionale che ha innescato una bomba batteriologica a Los Angeles, viene intercettato dall'agente dell'antiterrorismo al quale, anni prima, aveva ucciso il figlio. In tempi diversi, l'uno assume l'identità dell'altro in una feroce corsa contro il tempo.

"L'eterna lotta tra il bene e il male" riprenderà forza in sala, con Neal Moritz produttore per la Paramount e David Permut produttore esecutivo.