Zombie Brother, Todd Strauss-Schulson alla regia

Di Federico Boni martedì 10 settembre 2019

Il celebre manga sbarca al cinema con la STXfilms.

Todd Strauss-Schulson, regista dell'esilarante commedia Isn't It Romantic con Rebel Wilson, è in trattative per dirigere Zombie Brother, action comedy STXfilms basata sul popolare manga cinese. STXfilms realizzerà il tutto con Tencent Pictures, conglomerato mediatico cinese che sta dietro il manga. In cabina produttiva anche Channing Tatum, Reid Carolin e la Free Association di Peter Kiernan.

Dal 2011 ad oggi, il fumetto digitale ha raccolto oltre 24 miliardi di visualizzazioni spalmate su 241 episodi, mentre l'anime ha attirato oltre 3,7 miliardi di visualizzazioni nelle prime due stagioni. La versione cinematografica ruoterà attorno ad un personaggio cinese che guida una squadra di newyorkesi in lotta per la sopravvivenza durante un'apocalisse zombi. Alex Rubens e Ryan Engle hanno lavorato alla sceneggiatura.

"Todd è la scelta perfetta per Zombie Brother", ha dichiarato il presidente della STXfilms Adam Fogelson: "I suoi film hanno cuore, energia, tempi comici e un'inventiva visiva tutto loro". Strauss-Schulson ha diretto anche Harold & Kumar - Un Natale da ricordare e Final Girls. Il progetto Zombie Brother era stato precedentemente legato a David Sandberg, regista di Kung Fury.

Fonte: HollywoodReporter