Da Pennywise a Joker: 10 film con clown da paura

Di Pietro Ferraro martedì 10 settembre 2019

Pennywise è tornato nei cinema italiani con "IT Capitolo 2" e Blogo vi propone una speciale classifica con 10 clown da brividi transitati sullo schermo.

Il Joker di Todd Phillips ha conquistato Venezia mentre il Clown Pennywise è tornato sugli schermi italiani nel sequel IT Capitolo 2. Joaquin Phoenix ha fornito una personalissima incarnazione dell'iconico villain completamente sganciata dai fumetti, mentre Bill Skarsgård è tornato nei panni dell'atavica e affamata incarnazione maligna che i membri del Club dei Perdenti ormai adulti dovranno affrontare di nuovo, per porre fine una volta per tutte all'eccidio di innocenti che ogni 27 anni si abbatte sulla cittadina di Derry nel Maine.

Pennywise è solo una delle molte incarnazioni horror della figura del clown o pagliaccio che dir si voglia. Un tempo figure buffe, colorate e rassicuranti, il cinema horror e slasher prima, e il web in seguito, hanno contribuito nel tempo a trasformare i clown in inquietanti figure che celano di volta in volta mostri, assassini, demoni o anche zombie sotto il pesante trucco e il fare divertito.

La classifica che andiamo a proporvi spazia in un'ampia gamma di pagliacci che di divertente hanno ben poco. Si parte da due icone come Pennywise e il Joker per poi spaziare da clown demoniaci a serial-killer per 10 pellicole che hanno rappresentato il lato oscuro dietro al naso rosso, scarpe grosse e risata contagiosa.





1. Pennywise il Clown Ballerino

Il clown Pennywise è una delle incarnazioni che il l'entità mutaforma nota come IT assume per terrorizzare e cibarsi dei ragazzini e della loro paure nel capolavoro horror dello scrittore Stephen King. La prima incarnazione nella miniserie tv anni '90 era interpretata da un magistrale Tim Curry che ritraeva un classico clown in un mix di giocosa fascinazione infantile e terrificante malvagità appena percettibile sotto il trucco. La versione più recente e "barocca" di Bill Skarsgård non ha nulla di quella divertita fascinazione, il Pennywise cinematografico è terrore puro, un feroce predatore che gioca con le sue vittime prima di cibarsene avidamente, una versione sia alternativa che complementare del pagliaccio di Curry.





2. Il Joker

Nella nostra classifica non poteva mancare la nemesi di Batman, il clown psicopatico Joker portato sullo schermo in varie incarnazioni: da quella folle e divertita di Jack Nicholson nel Batman di Tim Burton, fortemente debitrice del Joker di Cesar Romero dell'iconica serie tv anni '60, a quella più realistica, caotica e anarcoide del compianto Heath Ledger nel film Il Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan. Le due più recenti incarnazioni del Principe Pagliaccio del Crimine sono quella moderna e dal look "gangster" di Jared Leto, interpretata nel film Suicide Squad e quella introspettiva, brutale e dalle suggestioni anni '70 di Joaquin Phoenix e Todd Phillips, recentemente acclamata e premiata al Festival di Venezia con un inatteso Leone d'oro al Miglior film.





3. Stitches il Clown

Stitches è una sorprendente commedia horror irlandese ricca di intriganti trovate macabre e con tutti i crismi per essere considerato un horror di culto. La trama segue un clown per feste di compleanno che ritorna dalla tomba per vendicarsi su di un gruppo di bambini, nel frattempo cresciuti, che hanno contribuito alla sua morte. Il film è diretto da Conor McMahon e interpretato da Tommy Knight, attore inglese noto per aver interpretato Luke Smith nelle serie tv Le avventure di Sarah Jane e Doctor Who.





4. Pogo il Clown

Una classifica di clown raccapriccianti non poteva non pescare anche dalla realtà. Sotto al trucco di Pogo il Clown si nascondeva nientemeno che il famigerato serial-killer John Wayne Gacy che utilizzava questo travestimento per intrattenere i bambini di un ospedale pediatrico mentre trasformava l'intercapedine sotto la sua casa in una fossa comune, in cui aveva seppellito 30 ragazzi che aveva torturato e brutalmente ucciso dopo averli adescati. La storia di questo serial-killer è stata narrata su schermo diverse volte, ma noi vi segnaliamo il film Gacy, un horror direct-to-video del 2003 diretto da Clive Saunders e con Mark Holton nel ruolo di protagonista.





5. Fucko il Clown

Scary or Die è un'antologia horror del 2012 composta da cinque cortometraggi su cui spicca Clowned, un'interessante digressione horror che ci racconta di un ragazzo che viene morso da un clown all'apparenza impazzito, che invece gli trasmetterà una sorta di virus che lo trasformerà lentamente e inesorabilmente in un mostruoso clown carnivoro, con una predilezione per la carne dei bambini. Efficace make-up speciale per una storia intrigante che ricorda per alcuni elementi l'horror Clown di John Watts ed Eli Roth uscito due anni dopo.





6. Capitano Spaulding

Sotto al trucco da clown dell'icona horror e serial-killer cinematografico Capitano Spalding si cela Johnny Lee Johns interpretato dall'attore Sid Haig nei film La casa dei 1000 corpi, La casa del diavolo e nell'imminente 3 From Hell di Rob Zombie. Johns è un membro nonché patriarca della famiglia di psicopatici noti come i Firefly. Spaulding nel 1971 ha inaugurato il "Captain Spaulding's Museum of Monsters and Madmen" vero e proprio museo degli orrori che richiama curiosi e appassionati da tutto il paese, attratti soprattutto dalla leggenda che riguarda uno psicopatico locale, il famigerato Doctor Satan.





7. Il Demone Clöyne

Un costume da pagliaccio maledetto è al centro di Clown, un horror sovrannaturale prodotto da Eli Roth e diretto da John Watts, futuro regista dei film di Spider-Man con Tom Holland. Il film che presenta make-up di livello, gore a profusione e mutazioni su schermo, è un film godibile con un nostalgico refrain anni '80 e una storia che fruisce anche di una intrigante mitologia che rivela come il costume da clown sia in realtà la pelle di un antico demone islandese noto come "Cloyne" che era uso divorare bambini.





8. Doom Head

L'horror 31 di Rob Zombie racconta di un brutale gioco al massacro che vede un gruppo di impiegati di un luna park rapiti e rinchiusi in una sorta di labirinto in cui dovranno vedersela con un team di clown psicopatici. Tra questi psicopatici spicca "Doom Head" interpretato da Richard Braker, un clown sui generis che ama la tortura, l'omicidio efferato e braccare le sue vittime.





9. Art il Clown

Art il Clown dopo il debutto nell'antologia horror All Hallows'Eve si cimenta nel suo primo film da protagonista, lo slasher Terrifier del 2016 scritto, coprodotto, curato e diretto da Damien Leone.Nel film Art è interpretato dall'attore David Howard Thornton che ha utilizzato la sua esperienza di mimo per arricchire la fisicità del personaggio. La trama del film segue il clown psicopatico Art che durante la notte di Halloween è intento a terrorizzare tre giovani donne.





10. Wrinkles il Clown

Il clown Wrinkles è un recente prodotto del web. Il personaggio è diventato virale grazie ad un video su YouTube in cui spunta da sotto il letto di un bambino. La leggenda vuole che Wrinkles venga noleggiato da genitori che vogliono punire in maniera esemplare i figli disubbidienti. Il personaggio è diventato talmente noto che ha generato anche un documentario dal titolo Wrinkles the Clown diretto da Michael Beach Nichols.