Milano MovieWeek 2019, date e programma

Di Antonio M. Abate martedì 10 settembre 2019

L'audiovisivo a tutto tondo quale scopo prioritario alla Milano MovieWeek 2019, che apre i battenti venerdì 13 settembre

Giunta alla seconda edizione, la Milano MovieWeek di quest'anno propone un fitto calendario di eventi e iniziative sparse per tutto il territorio milanese e dintorni. Un evento che il Comune di Milano e Fuoricinema dedicano al mondo dell'audiovisivo, qui trasversalmente chiamato a raccolta dal 13 al 20 settembre 2019.

Il programma della settimana comprende infatti alcune realtà storiche e ormai consolidate come le vie del cinema (18-26 settembre), la manifestazione a cura di AGIS lombarda che presenta in anteprima in 14 sale cinematografiche milanesi dal 18 al 26settembre una qualificata selezione di film della76. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, del Locarno Film Festival e di altri; il Festival Internazionale del Documentario Visioni dal Mondo, Immagini dalla realtà (dal 12 al 15 settembre), l’appuntamento annuale con il cinema del reale arrivato alla quinta edizione e prodotto dalla società FRANKIESHOWBIZ; ma anche una giornata del Gran festival del cinema Muto di Milano (17 settembre), giunto alla decima edizione e dedicato quest’anno al rapporto tra Miseria e Nobiltà.

A questi si affiancano realtà più giovani, specifiche o dal carattere internazionale: Duemila30 (13-15 settembre), il Festival Internazionale di Impact Filmmaking dedicato agli studenti e incentrato sui 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030, FeST, il Festival delle Serie TV (20-22 settembre), festival dedicato alle serie tv nell’era dello streaming, OFFSIDE Festival (13-14 settembre), l’unico eventocinematografico internazionale che raccoglie imigliori film e documentari sul calcio da tutto il mondo che ha alle spalle 36 edizioni nel mondo in 10 nazioni, il Vw BUS FILM FESTIVAL (14 settembre) che nasce dalla passione per i furgoni VW e quella per il cortometraggio, il Festival del cinema russo Premio Felix (17 –20 Settembre) e il Festival del Cinema Cinese (20 - 21 settembre) che prevede una retrospettiva dei film classici di Yang Yazhou.

Sul sito ufficiale della manifestazione trovate tutte le informazioni, compreso il programma completo.