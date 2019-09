Stasera in tv: "Baywatch" su Italia 1

Di Pietro Ferraro mercoledì 11 settembre 2019

Italia 1 stasera propone "Baywatch", commedia d'azione del 2017 diretta da Seth Gordon e interpretata da Dwayne Johnson, Zac Efron e Alexandra Daddario.

Cast e personaggi

Dwayne Johnson: Mitch Buchanan

Zac Efron: Matt Brody

Alexandra Daddario: Summer Quinn

Kelly Rohrbach: C. J. Parker

Ilfenesh Hadera: Stephanie Holden

Priyanka Chopra: Victoria Leeds

Jon Bass: Ronnie Greenbaum

Yahya Abdul-Mateen II: Garner Ellerbee

Rob Huebel: capitano Thorpe

Hannibal Buress: Dave

Jack Kesy: Leon

Amin Joseph: Frankie

Izabel Goulart: Amber

Charlotte McKinney: Julia

Doppiatori italiani

Saverio Indrio: Mitch Buchanan

Flavio Aquilone: Matt Brody

Valentina Favazza: Summer Quinn

Joy Saltarelli: C. J. Parker

Gaia Bolognesi: Stephanie Holden

Francesca Manicone: Victoria Leeds

Gabriele Patriarca: Ronnie

Jacopo Venturiero: Garner Ellerbee

Massimo De Ambrosis: capitano Thorpe

Simone Crisari: Dave

Massimo Triggiani : Leon

Paolo Vivio: Frankie





Trama e recensione

Il guardaspiaggia Mitch Buchannon (Dwayne Johnson) mentre si trova ad affiancare una arrogante nuova recluta (Zac Efron) scopre un complotto criminale che minaccia il futuro della baia. Il film che porta per la prima volta sul grande schermo l'iconica serie tv degli anni '90 che vedeva protagonisti David Hasselhoff e Pamela Anderson che avranno dei cameo nel film.





Note di produzione - Non è il Baywatch di papà

Per una generazione di appassionati di televisione, in tutto il mondo, il titolo Baywatch evoca immagini di sole, surf e bagnini statuari che corrono al rallentatore in attillati costumi da bagno rossi.

"Baywatch è la serie televisiva più riuscita di tutti i tempi", afferma il produttore esecutivo e star Dwayne Johnson. "Quindi sono stato attratto dalla sfida di ripresentare questa amatissima istituzione a un nuovo pubblico che altrimenti sarebbe cresciuto senza”."È un divertente pezzo di cultura pop", aggiunge il regista Seth Gordon (Come ammazzare il capo e vivere felici, Io sono tu). “In generale la gente già conosce lo scenario di base: David Hasselhoff, Pamela Anderson, e le corse al rallentatore sulla spiaggia, ma al di là di questo, sentivo di dover cogliere l’occasione per ridefinire il brand”.

"La serie è stata pura evasione dalla realtà”, dice il produttore Beau Flynn (San Andreas, Hercules). “Perfetta per le persone di tutto il mondo per staccare dalla vita quotidiana ed essere trasportati in questo mondo di gente bellissima sulla spiaggia. L'idea del film è quella di enfatizzare questo concetto e, allo stesso tempo, far divertire.”"Ovviamente, c'era già molto dello show originale che funzionava", dice Johnson. "Quindi volevamo mantenere alcuni degli elementi fondamentali al loro posto e creare i presupposti per un lungometraggio. Le scene d’effetto sono più forti, l'azione è più intensa, ma non ci siamo presi sul serio come nella serie TV. Abbiamo lavorato duramente per trovare il giusto equilibrio. Seth ha preparato perfettamente la strada. Cazzuti quanto l’azione di questo film, siamo anche noi parte dello scherzo. Ci stiamo divertendo tutti quanti un mondo. Ce la stiamo ridendo con Baywatch, non di Baywatch.

”Il team creativo ha accettato subito il tono commedico un po’ volgare del film.Johnson ricorda: “Fin dall'inizio, uno dei miei pensieri principali era: "Dovrà essere vietato ai minori (Classificazione ‘R’). Prendiamoci il rischio, puntiamo forte.” "Quando Dwayne e io cominciammo a parlare di Baywatch abbiamo fatto un patto che, senza meno, avremmo sfruttato il divieto ai minori fino al limite consentito per sorprendere le persone che ricordavano la serie TV", afferma Flynn.“Il ‘vietato ai minori’ è un grande paracadute per essere taglienti e irriverenti quanto si vuole, per cui ci siamo davvero lasciati andare con il linguaggio e la nudità, maschile e femminile. Siamo orgogliosi dei momenti osé che abbiamo escogitato riuscendo a rimanere sia nei limiti che dentro la storia".Johnson spiega: "Volevamo alzare l’asticella in termini di humour scioccante. Con le commedie c'è ‘divertimento’, e al di sopra di quello c’è: ‘Grandioso, non mi aspettavo di divertirmi così tanto’, ma ancora più su, in cima alla montagna, c'è il ‘divertente sporco’. E, fatemelo dire, il ‘divertente sporco’ è davvero qualcosa”. È l'aria rarefatta che si respira solo lassù sulla vetta. Baywatch chiude il cerchio, si spengano le luci, fine dei giochi. Il classico “divertente sporco” dei cine-panettoni di Natale è stato riscritto”

Curiosità



Il film è stato candidato ai Razzie Awards 2017 nelle categorie peggior film, peggior attore, peggior prequel, remake, rip-off o sequel e peggior sceneggiatura, vincendo il premio speciale "Razzie Rotten Tomaoes Award" per il film più brutto ma amato dal pubblico.



In un'intervista l'attrice Priyanka Chopra ha affermato che il ruolo del principale antagonista era stato scritto per un uomo, ma il regista ha cambiato il ruolo e la sceneggiatura dopo averla incontrata.



Dopo che le critiche che hanno stroncato ferocemente il film, Dwayne Johnson ha twittato che il film non è stato realizzato per la critica.



Si diceva che il personaggio di Zac Efron, Matt Brody, era basato su Ryan Lochte e lo scandalo che fece perdere a Lochte diverse sponsorizzazioni, ma Efron ha smentito la cosa ,dichiarando che lui e il regista Seth Gordon hanno inventato questo personaggio da zero.



David Hasselhoff e Pamela Anderson, co-protagonisti della serie tv originale Baywatch, fanno una breve apparizione nel film.



Uno dei soprannomi con cui Mitch (Dwayne Johnson) chiama Brody (Zac Efron) è "High School Musical". Efron ha ottenuto il suo primo ruolo da protagonista nella serie High School Musical.



I giocatori della NFL Arian Foster e Vernon Davis interpretano i giocatori di basket all'inizio del film, quando Mitch corre lungo la spiaggia. Foster è quello a cui Mitch blocca il tiro.



Nina Dobrev, Ashley Benson, Alexandra Shipp, Shelley Hennig, Bianca A. Santos e Denyse Tontz sono state tutte considerate per il ruolo di Summer.



Ad un certo punto del film Dwayne Johnson si riferisce al personaggio di Zac Efron come "fratello Jonas". Priyanka Chopra, che interpreta Victoria, ha sposato Nick Jonas nel dicembre 2018.



Una delle foto utilizzate durante la promozione di Matt Brody mostrata a Mitch è della vera medaglia d'oro olimpica Simone Biles, quando ha avuto la possibilità di incontrare Zac Efron al Today Show.



Oltre al personaggio Mitch, che è stato praticamente un protagonista costante della serie classica, i personaggi secondari sono presi dalla "Golden Era" dello spettacolo tra molti cambiamenti del cast: questi personaggi includono Summer Quinn, Matt Brody e Stephanie Holden, interpretati da Nicole Eggert, David Charvet e Alexandra Paul.



Seconda collaborazione di Dwayne Johnson e Alexandra Daddario, dopo San Andreas.



Dwayne Johnson è il decimo wrestler professionista a lavorare in Baywatch, e il primo wrestler diventato attore che non è apparso nella serie tv. Jorge Gonzáles, Jimmy Hart, Hulk Hogan, Randy Savage, Ric Flair, Leon White, Kevin Sullivan, Shawn Michaels e Torrie Wilson sono tutti apparsi come guest star nella serie tv Baywatch.



Priyanka Chopra ha affermato che quando era una giovane ragazza in India è stata una grande fan della serie tv originale Baywatch.



Il cast di personaggi riflette principalmente la terza e la quarta stagione della serie tv originale. Il capitano Thorpe era un personaggio regolare nella prima e nella seconda stagione (interpretato da Monte Markham), dopo di che fu promosso a capo e non fu più visto, sebbene fosse menzionato più volte. In particolare è assente il figlio di Mitch, Hobie, il secondo personaggio più longevo della serie dopo lo stesso Mitch.



L'elicottero USCG 6551 appare in alcune scene. Si tratta di un elicottero USCG in servizio attivo.



Alexandra Daddario è 15 centimentri più alta di Nicole Eggert, che ha interpretato Summer Quinn nella serie tv originale.



Il tema originale di Baywatch può essere ascoltato durante il cameo di David Hasselhoff.



Il film costato 69 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 178.



La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Christopher Lennertz che si è specializzato in comedy, tra i suoi crediti musiche per Alvin Superstar, Come ammazzare il capo...e vivere felici, Poliziotto in prova e Sausage Party - Vita segreta di una salsiccia.

La colonna sonora include anche brani di Notorious B.I.G. Sean Paul, Chemical Brothers, Lionel Richie e Vince Staples.



Per i trailer è stato utilizzato anche il brano "Delirious (Boneless)" di Steve Aoki, Chris Lake & Tujamo feat. Kid Ink.



1. Hypnotize - The Notorious B.I.G.

2. No Lie - Sean Paul feat. Dua Lipa

3. Everyday (Dirty Version) - A$AP Rocky feat. Rod Stewart, Miguel & Mark Ronson

4. BagBak - Vince Staples

5. Legend Has It - Run The Jewels

6. Go - The Chemical Brothers

7. Doin' It Right - STS X RJD2

8. Say You, Say Me - Lionel Richie-

9. Touch Down - KSI feat. Stefflon Don

10. Give It to Me Twice - Party Favor feat. Sean Kingston & Rich The Kid

11. Panda (Luca Lush Remix) - Desiigner

LE MUSICHE ORIGINALI DI CHRISTOPHER LENNERTZ:

1. Off the Jetty (feat. Assassin)

2. Leeds – To the Tower (feat. Assassin)

3. 03 Pier Rescue

4. Tryout Speech

5. 1073

6. Fireboat

7. Two Gold

8. Dave Is Chum – All Connected

9. Chen Intel

10. Brody Screwed Up

11. Just the Taint 2:24

12. Bathtime S******d

13. Nothing to Hide

14. That's How My Balls Talk

15. You Wanted This

16. Sandgrifter – Watch the Bay

17. Ronnie Hacks the Huntley

18. Flakka Diver

19. One Hold Out

20. I'm Oceanic Motherf#@%er

21. No Longer Trainees

