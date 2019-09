The Batman: trapelati dettagli su trama e cast

Di Pietro Ferraro mercoledì 11 settembre 2019

Trapelati dettagli su trama e cast del reboot "The Batman" con Robert Pattinson.

The Batman del regista Matt Reeves non arriverà nelle sale fino al 2021, ma cominciano a trapelare dettagli sul film. Secondo un nuovo aggiornamento la storia sarà ambientata in un momento in cui tutti i più feroci nemici di Batman sono già stati introdotti e infestano Gotham City. Come il più grande detective del mondo sarà compito del Cavaliere oscuro indagare su una serie di orribili omicidi con ogni supercattivo di Gotham che diventa un sospetto.

"The Batman" esplorerà un caso poliziesco con persone che iniziano a morire in modi strani e Batman che deve andare in profondità nel mondo oscuro di Gotham per trovare indizi e risolvere il mistero / cospirazione connessa alla storia e ai criminali di Gotham City. Nel film tutta la galleria di villain di Batman è già là fuori e attiva, simile ai fumetti e alle serie tv / film animati. Il film avrà più criminali, poiché sono tutti sospetti.

Questo elemento di molteplici sospetti su cui Batman indaga avvalora il rumor che parla di un coinvolgimento nel film di diversi villain come Pinguino, Enigmista, Catwoman e Firefly. Reeves ha descritto "The Batman" come una storia poliziesca noir rispetto al tipico film di supereroi, descrizione che si adatta perfettamente alla trama trapelata. Attualmente il piano per "The Batman" e che sia un film totalmente autonomo rispetto al recente film di Joker, concepito senza far riferimento ai fumetti, e non collegato all'Universo Esteso DC, che tra l'altro ha già un suo Joker interpretato da Jared Leto.

Il nuovo aggiornamento riporta anche che la "prima scelta" per interpretare il commissario Jim Gordon sarebbe stato il premio Oscar Mahershala Ali di Moonlight e Green Book, ma a questo punto la cosa sembra altamente improbabile dopo il recente casting di Ali come protagonista del reboot di Blade per l'Universo Cinematografico Marvel.

Al momento solo un nome è stato ufficialmente collegato a "The Batman", ed è quello di Robert Pattinson che ha firmato per recitare nel ruolo di Bruce Wayne. Ciò ha portato ad alcune opinioni divergenti tra i fan di Batman, in gran parte queste perplessità sono figlie del ruolo di vampiro nella saga romance di Twilight, anche se Pattinson dopo il ruolo di Edward Cullen ha cercato di sganciarsi dallo stereotipo di belloccio divo per adolescenti inanellando una serie di ruoli in pellicole indipendenti che ne hanno mostrato il talento recitativo. A questo punto "The Batman" potrebbe rivelarsi per Pattinson un'arma a doppio taglio, diventando il ruolo che smentisce i suoi detrattori oppure potenzialmente finire per mettere in mostra i limiti di Pattinson rispetto ad un ruolo in cui fisicità e carisma sono preponderanti.

"The Batman" arriverà nei cinema il 25 giugno 2021.

Fonte: Collider / Daniel RPK