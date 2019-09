Devil's Revenge: trailer e trama del thriller-horror con William Shatner e Jeri Ryan

Di Pietro Ferraro mercoledì 11 settembre 2019

Devil's Revenge: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul thriller-horror con William Shatner nei cinema americani dal 1° ottobre 2019.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

A ridosso di Halloween uscirà negli Stati Uniti Devil's Revenge, un nuovo thriller-horror che vede protagonista William Shatner, l'iconico e originale Capitano Kirk di Star Trek che per l'occasione si riunisce con un'altra attrice molto amata dai Trekker, la fascinosa Jeri Ryan meglio nota come l'ex borg "Sette Di Nove" della serie tv Star Trek: Voyager, che tra l'altro ritroveremo nella nuova serie tv Star Trek: Picard. Il cast principale è completato da Jason Brooks, che guarda un po' ha interpretato un romulano nel reboot Star Trek del 2009.

"Devil's Revenge" racconta di un archeologo che durante una spedizione di routine in una caverna si ritrova maledetto da una reliquia che si rivela essere un portale per l'inferno. Scopre quindi che deve distruggere la reliquia per invertire la maledizione abbattutasi sulla sua famiglia.

"Devil's Revenge" è diretto da Jared Cohn, prodotto da Brian Perera, Yvonne Perera e coprodotto da Tim Yasui e Cohn. Il film è stato originariamente scritto da William Shatner (Star Trek: La serie classica), con Maurice Hurley (Star Trek: The Next Generation) che ha scritto la sceneggiatura.

William Shatner non è completamente estraneo al genere horror, tra i suoi crediti ci sono Incubus, Il maligno e Kingdom of The Spiders, titoli che risalgono agli esordi della sua carriera e più recentemente è stato il narratore dell'antologia horror A Christmas Horror Story, nei panni del conduttore radiofonico "Dangerous Dan"

"Devil's Revenge" uscirà nei cinema americani e in VOD il 1° ottobre, seguito da un'uscita in DVD e Blu-ray fissata al 22 ottobre.