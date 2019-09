Tank Girl: Miles Joris-Peyrafitte dirige Margot Robbie

Di Federico Boni mercoledì 11 settembre 2019

Tank Girl torna al cinema 24 anni dopo la prima volta.

Miles Joris-Peyrafitte (Dreamland, As You Are, The Hunter & the Fox) dirigerà l'adattamento cinematografico di Tank Girl, produtto da Margot Robbie con la sua LuckyChap Entertainment. Parola di Collider.

Tank Girl è un comic britannico ideato da Jamie Hewlett e Alan Martin, già adattato al cinema nel 1995, con Lori Petty nei panni della protagonista, alle prese con stravaganti imprese ideate per ribaltare le regole nella tradizione dello spirito iconoclasta punk. Le vicende si svolgono un futuro post-apocalittico. Sempre secondo Collider, Tank Girl potrebbe fare squadra con Jet Girl, fuorilegge che ambisce a distruggere un governo tirannico che ha preso il controllo del già scarso approvvigionamento idrico.

La Robbie sarà anche la protagonista della pellicola, ancora in cerca di una sceneggiatura. Diretto da Rachel Talalay, e interpretato tra gli altri da Naomi Watts, il film del 1995 fu un flop, incassando appena 4 milioni di dollari negli Usa dopo esserne costati 25.

Fonte: Comingsoon.net