Stasera in tv: "Cinquanta sfumature di rosso" su Canale 5

Di Pietro Ferraro giovedì 12 settembre 2019

Canale 5 stasera Cinquanta sfumature di rosso, film drammatico del 2018 diretto da James Foley e interpretato da Dakota Johnson, Jamie Dornan, Eric Johnson e Rita Ora.



Cast e personaggi

Dakota Johnson: Anastasia Steele

Jamie Dornan: Christian Grey

Eric Johnson: Jack Hyde

Fay Masterson: Gail Jones

Luke Grimes: Elliot Grey

Eloise Mumford: Katherine Kavanagh

Rita Ora: Mia Grey

Marcia Gay Harden: Grace Trevelyan Grey

Amy Price-Francis: Liz

Ashleigh LaThrop: Hannah

Max Martini: Jason Taylor

Brant Daugherty: Luke Sawyer

Arielle Kebbel: Gia Matteo

Tyler Hoechlin: Boyce Fox

Andrew Airlie: Carrick Grey

Hiro Kanagawa: Det. Clark

Kirsten Alter: Prescott

Dylan Neal: Bob Adams

Kim Basinger: Elena Lincoln

Doppiatori italiani

Veronica Puccio: Anastasia Steele

Jacopo Venturiero: Christian Grey

Gianfranco Miranda: Jack Hyde

Giulia Santilli: Gail Jones

Gianluca Cortesi: Elliot Grey

Chiara Oliviero: Katherine Kavanagh

Domitilla D'Amico: Mia Grey

Roberta Greganti: Grace Trevelyan Grey

Paola Majano: Liz

Ilaria Orlando: Hannah





Trama e recensione

Credendo di essersi lasciati alle spalle delle presenze oscure del loro passato, Christian ed Ana, novelli sposi, condividono un legame inossidabile e vivono una vita di lusso. Ma proprio quando lei entra pienamente nel ruolo della Signora Grey e lui si rilassa in una insolita stabilità, si presentano nuove minacce che potrebbero mettere a repentaglio un loro lieto fine, ancor prima che inizi la loro vita coniugale.





Curiosità



Il film è stato candidato ai Razzie Awards 2018 nelle categorie peggior regista (James Foley), peggior attrice non protagonista (Marcia Gay Harden) e peggior sceneggiatura (Niall Leonard). E' il primo film della serie a non ricevere una candidatura per il Peggior film.



Alcune scene venivano girate a Nizza, in Francia, contemporaneamente agli attacchi terroristici di Nizza del luglio 2016.



Alcune riprese sono state fatte a casa della cantautrice canadese Sarah McLachlan.



La locandina di "Cinquanta sfumature di rosso" è esattamente l'opposto di quella di "Cinquanta sfumature di grigio". Per la prima locandina del film Anastasia è quella con le braccia alzate mentre Christian è quello che sta per baciarla, per questa locandina del film Christian è quello con le braccia alzate mentre Anastasia sta per baciarlo.



Kim Basinger doveva tornare nei panni dell'antagonista della serie Elena Lincoln, apparendo anche brevemente nei trailer, ma le sue scene sono state tagliate dal montaggio finale.



Nel libro, scritto da E.L. James, Kate ha un fratello di nome Ethan che finisce per uscire con Mia. Questa parte non è nella trilogia cinematografica.



Il Pharmaceutical Sciences Building dell'Università della British Columbia a Vancouver, in Canada, funge da esterno dell'ospedale in cui Ana si sveglia. Altre location del campus universitario sono apparse nel primo film.



Easter Egg: Quando Christian si presenta al lavoro di Ana per rimproverarla per non aver usato Gray come cognome sulla sua posta, proprio mentre esce dall'ascensore e si dirige verso la receptionist, l'autrice E.L James cammina nei paraggi.



Il libro che Christian sta leggendo mentre lui e Ana si rilassano sulla spiaggia all'inizio del film si chiama "The Hawk and The Sea" di Peter Bodnarus. Il libro in questione non esiste mentre Peter Bodnarus è un noto art director di Hollywood, non un romanziere. Questo libro può essere visto anche in Cinquanta sfumature di nero durante la riunione del consiglio in cui Ana ottiene la promozione temporanea.



Per creare Gia Matteo, Arielle Kebbel ha scelto delle unghie rosse ben curate per rappresentare l'elegante controllo del suo personaggio.



Nella scena finale Anastasia è seduta in posizione "Nadu". Si tratta di una delle posizioni sottomesse di base di una donna Kajira nella sottocultura goreana, come è descritto nella serie di romanzi "Chronicles of Counter-Earth" di John Norman.



Gli attori che hanno interpretato "Ray" e "Liz" sono anche apparsi in diversi episodi della serie tv Californication.



Alla fine del film viene mostrato che Anastasia e Christian hanno un figlio e che Anastasia è di nuovo incinta. Anche se non è mostrato nel film, il nome del loro figlio è Theodore Raymond Gray, mentre il bambino che sta portando in braccio è una bambina e si chiama Phoebe.



Nel libro, Ray (il padre di Ana) ha avuto un brutto incidente d'auto. Non accade in questo film.



Nel libro il fratello di Kate, Ethan, accompagna il gruppo ad Aspen ed è inseguito dalla sorella di Christian, Mia. Il personaggop non appare nel film e il suo ruolo è stato incorporato nel personaggio di Jose. Tuttavia non vi è alcuna interazione romantica con Mia.



Il film costato 55 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo 371.



La colonna sonora



Le musiche originali del film sono del compositore Danny Elfman (La ragazza del treno), che ha musicato anche Cinquanta sfumature di grigio e Cinquanta sfumature di nero.



1. Capital Letters- Hailee Steinfeld & BloodPop

2. For You (Fifty Shades Freed) - Liam Payne & Rita Ora

3. Sacrifice [feat. Jessie Reyez] - Black Atlass

4. High - Whethan & Dua Lipa

5. Heaven - Julia Michaels

6. Big Spender [feat. Prince Charlez] - Kiana Ledé

7. Never Tear Us Apart - Bishop Briggs

8. The Wolf - The Spencer Lee Band

9. Are You - Julia Michaels

10. Cross Your Mind - Sabrina Claudio

11. Change Your Mind - Miike Snow

12. Come On Back - Shungudzo

13. I Got You (I Feel Good) - Jessie J

14. Ta Meilleure Ennemie (Pearls) [feat. Juliette Armanet] - Samantha Gongol

15. Deer In Headlights - Sia

16. Diddy Bop - Jacob Banks & Louis The Child

17. Love Me Like You Do - Ellie Goulding

18. Freed - Danny Elfman

19. Seeing Red - Danny Elfman

20. Maybe I’m Amazed (Bonus Track) - Jamie Dornan

21. Cross Your Mind (Spanish Version / Bonus Track) - Sabrina Claudio

22. Pearls (Bonus Track) - Samantha Gongol

[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]