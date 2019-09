The Gallows 2: trailer e poster del sequel horror di Blumhouse

Di Pietro Ferraro giovedì 12 settembre 2019

The Gallows Act 2: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film horror di Travis Cluff & Chris Lofing nei cinema americani dal 25 ottobre 2019.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Disponibili un trailer e una locandina di The Gallows; Act II. Si tratta di un sequel dell'horror The Gallows - L'esecuzione del 2015 che dopo il fine riprese è rimasto in stand-by per un paio di anni, con un'uscita fissata in un primo momento per il 2017.

I registi Travis Cluff e Chris Lofing tornano per il sequel di cui hanno anche scritto la sceneggiatura. Il cast comprende Jono Cota, Jener Dasilva e Brittany Falardeau.

Jason Blum capo di Blumhouse è produttore insieme a Guymon Casady, Dean Schnider e Benjamin Forkner.

"The Gallows: Act II" è incentrato su Auna Rue, una giovane vlogger e aspirante attrice, che accede ad un sinistro sito web. Sfortunatamente, a seguito di quell'azione, Auna si ritrova presto intrappolata nel mondo malvagio di una rappresentazione teatrale maledetta nota come "L'esecuzione". Dopo aver eseguito un passaggio della commedia per la sua minuscola base di fan su Internet, raggiunge rapidamente la celebrità che brama così disperatamente. Ma arriva anche una sfida contorta da uno spirito letale, Il Boia.

L'originale The Gallows ha fatto il suo dovere al box-office con 43 milioni di dollari incassati nel mondo da un budget di 2 milioni di dollari. Nonostante la pochezza della pellicola e un incasso evidentemente generato dall'economico formato found-footage ecco servito un "The Gallows: Act II" che debutterà nei cinema americani il ​​25 ottobre.

Fonte: Bloody Disgusting