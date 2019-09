Dark Army, Paul Feig dirige l'horror Universal

Di Federico Boni venerdì 13 settembre 2019

Paul Feig si concede all'horror.

Archiviata la delusione Ghostbusters, Paul Feig si è subito rimesso a lavoro, prima girando il thriller Un piccolo favore e ora l'imminente romantic comedy natalizia Last Christmas. Ma non ha intenzione di fermarsi il regista de Le amiche della Sposa, che dirigerà per la Universal un film horror, Dark Army, da lui ideato, sceneggiato, prodotto e diretto.

Sarà un film con 'mostri' al suo interno, questo Dark Army, anche se non sarà in alcun modo connesso all'annunciato e presto abbandonato Dark Universe, crollato dopo il flop de La Mummia.

Universal e Blumhouse hanno in canna anche The Invisible Man di Leigh Whannell. Per Feig sarà l'esordio assoluto nel mondo horror, a 16 anni dall'esordio con I Am David. Poi sono arrivati Mi sono perso il Natale, il boom con Bridesmaids, Corpi da Reato, Spy e lo scivolone AcchiappaFantasmi al femminile.

Fonte: HollywoodReporter