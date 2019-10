Wrong Turn reboot: rivelato il cast completo, c'è anche Matthew Modine

Di Pietro Ferraro martedì 8 ottobre 2019

Riprese in corso per il reboot del franchise horror "Wrong Turn".

Con le riprese in pieno corso del remake Wrong Turn è stato confermato ufficialmente il cast, che sarà guidato da Charlotte Vega (American Assassin), Matthew Modine (Stranger Things) e Damian Maffei (The Strangers: Prey at Night).

Il resto del cast comprende Bill Sage (We Are What We Are), Emma Dumont (The Magicians), Valerie Jane Parker (The Last Summer), Chaney Morrow (Haunt) e David Hutchinson (American Horror Story). Sono stati rivelati anche nomi di personaggi come Red Skull, Deer Skull, Wolf Skull e Wild Boar Skull, a indicare diverse nuove terrificanti figure dei boschi in cerca di prede umane. Damian Maffei, che interpreta Deer Skull, ha confermato in una entusiasta dichiarazione che le riprese sono effettivamente in corso in Ohio.

Come fan dell'horror da tutta la vita, e fan del cinema in generale...È tremendamente eccitante far parte di questa produzione. Sono qui con una squadra di assi davvero eccezionale, un cast legittimamente incredibile, di alcuni dei quali sono stato un fan per anni, sotto la guida del geniale e instancabile del regista Mike Nelson, con una sceneggiatura fantastica che vi sorprenderà. Sono davvero entusiasta che questa cosa si faccia strada nel mondo. Seriamente, fategli spazio!

La sceneggiatura proviene dal creatore del franchise Alan McElroy, che ha scritto l'originale "Wrong Turn" che ha debuttato nel 2003. L'originale era incentrato su un gruppo ddi ragazzi che incontrava una famiglia di feroci e deformi cannibali. Tre Dita è stato il cannibale principale ed è apparso in tutti i sequel. Resta da vedere se il personaggio verrà rivisitato o meno per questa nuova versione del franchise.

Questo nuovo film è incentrato su un gruppo di amici che fanno un'escursione lungo il sentiero degli Appalachi. Lungo la strada incappano in una comunità conosciuta come "La Fondazione". Queste persone hanno vissuto in montagna isolate per centinaia di anni e non prendono molto bene l'intrusione di estranei. Alla regia c'è il Mike Nelson dell'interessante road-movie post-apocalittico The Domestics.

L'originale "Wrong Turn" uscito nel 2003, ha incassato solo 28 milioni di dollari al botteghino, ma ha comunque generato una serie di sequel direct-to-video di alterna qualità, con l'episodio migliore Wrong Turn 4 - La montagna dei folli uscito nel 2011 e quello più recente, Wrong Turn 6: Last Resort, uscito nel 2014.

Fonte: Dread Central





Wrong Turn: iniziate le riprese del reboot

Hanno preso il via in Ohio, Stati Uniti, le riprese del reboot di Wrong Turn. La notizia è arrivata via Twitter e riporta che la troupe ha iniziato a filmare nella città di Felicity e nel villaggio di New Richmond, dove sosterà fino al 13 settembre.

Creato e scritto da Alan B. McElroy, il primo "Wrong Turn" è uscito nel 2003 sotto la supervisione del mago degli effetti speciali Stan Winston che oltre a produrre il film ha anche curato il make-up speciale, creando il look della deforme famiglia cannibale protagonista del franchise.

Il primo film ha fruito sino ad oggi di 5 sequel: Wrong Turn 2 - Senza via di uscita (2007), Wrong Turn 3 - Svolta mortale (2009), il prequel Wrong Turn 4 - La montagna dei folli (2011), Wrong Turn 5 - Bagno di sangue e Wrong Turn 6 - Last Resort (2014).

Il creatore della serie Alan B. McElroy è tornato al franchise per scrivere la sceneggiatura del nuovo film con la regia di Mike P. Nelson (The Domestics). È stato anche riferito che Charlotte Vega (The Lodgers) guiderà il cast. Nel reboot la storia seguirà un gruppo di amici che fanno un'escursione lungo il sentiero degli Appalachi dove incontrano "La Fondazione", una comunità di persone che hanno vissuto isolati tra le montagne per centinaia di anni.

Il nuovo "Wrong Turn" dovrebbe arrivare nel 2020 e scopriremo se dopo una lunga serie di uscite direct-to-video rivedremo la famiglia cannibale del West Virginia sul grande schermo.







I must have missed a memo. Just learned film crews are in the Village of New Richmond through September 13 to film scenes for a “Wrong Turn” movie series.

— Sheila Vilvens (@SVilvens) September 11, 2019







They are also up in Felicity today shooting on Market St.

— Jimmy Maupin (@jimmymaupin) September 11, 2019

Fonte: Bloody Disgusting