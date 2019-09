Vicino all’orizzonte: trailer, trama e uscita italiana del film basato sul best-seller di Jessica Koch

Di Pietro Ferraro venerdì 13 settembre 2019

Vicino all’orizzonte: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film drammatico di Tim Trachte nei cinema italiani dal 24 ottobre 2019.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Il 24 ottobre arriva nei cinema italiani, con M2 Pictures, Vicino all'orizzonte, dramma romantico del regista Tim Trachte tratto dall’omonimo best-seller internazionale scritto da Jessica Koch, presto edito in Italia da Edizioni Piemme. "Vicino all’orizzonte" è ispirato alla vera, struggente storia d’amore vissuta dalla scrittrice alla fine degli anni 90.

Jessica ha appena compiuto 18 anni e ha un futuro pieno di possibilità davanti a lei quando incontra Danny, un ragazzo molto affascinante ma dal passato misterioso. È un sentimento puro e travolgente il loro, e quando diventa chiaro per entrambi che è ormai impossibile sottrarsi all’amore, la corazza di Danny si infrange e rivela una verità così dolorosa da sconvolgere ogni certezza. A quel punto Jessica si trova di fronte alla decisione più difficile: rinunciare a quella che sembra essere la sua anima gemella o combattere per ogni inebriante secondo di felicità?

La trama ufficiale:





Cosa succede quando incontri l’amore della vita sapendo che non potrà durare? Jessica ha 18 anni e un futuro promettente quando un giorno incontra Danny. Bello, affascinante e sicuro di sé, dietro una facciata apparentemente perfetta il ragazzo nasconde in realtà un doloroso segreto. Jessica capisce presto che il futuro che sogna con lui forse non arriverà mai, ma vuole credere fermamente in Danny e nella loro storia. Perché alla fine l’unica cosa che conta davvero non è quanto dura un amore ma quanto è profondo.

"Vicino all’orizzonte" è una grande storia d’amore, quel tipo di amore capace di affrontare ogni avversità, anche la prospettiva di un destino doloroso. Un sentimento profondo che non si ferma alle apparenze, ma al contrario aiuta a capire cosa sia davvero importante nella vita e il valore del tempo che ci viene concesso insieme a qualcuno che amiamo davvero.

Ad interpretare i giovani protagonisti di questa storia sono gli attori in ascesa Jannik Schümann, già al fianco di Keira Knightley in La Conseguenza e prossimamente in Monster Hunter di Paul W.S. Anderson con Milla Jovovich, e Luna Wedler, già vista in Blue My Mind e prossimamente in The Story Of My Wife con Léa Seydoux, Louis Garrel e Jasmine Trinca. Il cast è completato da Luise Befort, Victoria Mayer, Stephan Kampwirth, Denis Moschitto e Frederick Lau.