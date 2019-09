The Suicide Squad: James Gunn presenta 7 attori del nuovo cast (foto)

Di Federico_40 martedì 24 settembre 2019

Iniziate le riprese di "The Suicide Squad" di James Gunn per un'uscita nei cinema fissata al 6 agosto 2021.

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Alcuni membri del cast di The Suicide Squad si sono uniti a James Gunn per uno scatto ufficiale. Il regista ha pubblicato una sua foto con alcuni degli attori coinvolti nel progetto che pare sia già in fase di produzione, Tra gli assenti nelle foto Margot Robbie alias Harley Quinn, che è impegnata con le riprese di Birds of Prey.

Nathan Fillion di Firefly e Castle viene mostrato insieme al David Dastmalchian di Ant-Man, allo Sean Gunn di Guardiani della Galassia e alla Flula Borg di Pitch Perfect. Lo scatto include eanche Daniela Melchior, Mayling Ng e Jennifer Holland. James Gunn ha commentato: "Sono uscito con una parte del team di Suicide Squad questo fine settimana. Che grande gruppo di persone!" Il regista è chiaramente entusiasta di mettere mano all'Universo Esteso DC e lo sono anche i fan dopo il controverso Suicide Squad di David Ayer, stroncato dalla critica ma premiato al box-office (746 milioni di dollari nel mondo).

Quando James Gunn è stato licenziato da Guardiani della Galassia Vol. 3 nel 2018, DC e Warner Bros. gli hanno proposto la regia di "The Suicide Squad". Dopo aver accettato di salire a bordo, Gunn è stato assunto nuovamente dalla Disney per la puntata finale dei Guardiani.

Il cast completo di "The Suicide Squad" comprende Margot Robbie, Jai Courtney, Viola Davis e Joel Kinnaman del film originale e un sacco di nuovi arrivati tra cui Michael Rooker, David Dastmalchian, Daniela Melchior, Steve Agee, Idris Elba, Storm Reid, John Cena, Flula Borg, Nathan Fillion, Pete Davidson, Taika Waititi e Peter Capaldi.

"The Suicide Squad" arriverà nei cinema il 6 agosto 2021.

The Suicide Squad: James Gunn annuncia riprese in corso

Aggiornamento di Pietro Ferraro

The Suicide Squad ha iniziato la produzione. James Gunn ha rivelato a sorpresa la notizia sui social media dopo che un fan gli ha chiesto notizie sul via alle riprese. La notizia arriva una settimana dopo che Gunn ha annunciato il nutrito cast ufficiale, ma attenzione poichè Gunn ha avvertito i fan della DC di non essere "troppo attaccato" ai suoi personaggi, il che significa che alcuni di loro molto probabilmente non arriveranno ai titoli di coda.

James Gunn ha pubblicato e condiviso su Instagram un'immagine della Kids Climate March che si è tenuta a Los Angeles. L'immagine mostra un bambino con in mano un cartello con i personaggi di Guardiani della Galassia, Star-Lord e Rocket Raccoon, con un messaggio che invita a salvare il pianeta. Quando un fan commentando l'immagine ha chiesto quando avrebbe iniziato a girare "The Suicide Squad", il regista ha risposto: "Sto girando proprio ora, oggi!!!".

Per quanto riguarda i personaggi di "The Suicide Squad", non si sa ancora molto tranne che rivedremo Margot Robbie come Harley Quinn, Joel Kinnaman come Rick Flag, Jai Courtney come Capitan Boomerang e Viola Davis ancora nei panni di Amanda Waller, tutti ufficialmente confermati. Parlando dei nuovi attori annunciati, James Gunn ha rivelato che alcune delle notizie trapelate negli ultimi mesi su alcuni dei nuovi personaggi sono false.

Alcuni personaggi usciranno di scena. Alcuni lo hanno già fatto (anche se alcuni nomi riportati, anche da fonti affidabili, sono decisamente sbagliati). Ma in tutta onestà, non so se rilasceremo ufficialmente le informazioni sui personaggi per parecchio tempo.

Il cast di "The Suicide Squad" comprende Idris Elba che non sarà Deadshot, ma interpreterà un nuovo personaggio affinché Will Smith possa riprendere il ruolo in futuro, Michael Rooker, Nathan Fillion, John Cena, Peter Capaldi, Taika Waititi, Pete Davidson, David Dastmalchian, Daniela Melchior e Steve Agee. Ci sono state voci su King Shark che davano Michael Rooker o Steve Agee nel ruolo, ma come ha detto il regista, molte informazioni sui casting non sono attendibili.

L'uscita nelle sale di "The Suicide Squad" è fissata al 6 agosto 2021.





The Suicide Squad di James Gunn: svelato il cast ufficiale

L'annuncio a sorpresa è arrivato via Twitter. James Gunn, regista de I Guardiani della Galassia, ha svelato il cast completo del reboot di Suicide Squad, a soli tre anni dal chiacchieratissimo film di David Ayer, campione d'incassi con 746,846,894 dollari worldwide.

Perso Will Smith, il film DC/Warner ritroverà Margot Robbie nei panni di Harley Quinn e Viola Davis in quelli di Amanda Waller, così come Jai Courtney sarà ancora una volta Captain Boomerang e Joel Kinnaman reindosserà gli abiti di Rick Flag. Tra le tantissime new entry, invece, spazio a Sean Gunn, Nathan Fillion, Taika Waititi, Michael Rooker, David Dastmalchian, John Cena, Joaquin Cosio, Mayling NG, Flula Borg, Juan Diego Botto, Storm Reid, Pete Davidson, Alice Braga, Steve Agee, Tinashe Kajese, Daniela Melchior, Peter Capaldi, Julio Ruiz, Jennifer Holland e Idris Elba.

The Suicide Squad uscirà il 6 agosto del 2021 nei cinema d'America. Poi Gunn potrà girare I Guardiani della Galassia 3 per la Marvel.