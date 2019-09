The Suicide Squad, James Gunn svela il cast del reboot

Di Federico Boni venerdì 13 settembre 2019

Tra meno di due anni The Suicide Squad tornerà al cinema.

L'annuncio a sorpresa è arrivato via Twitter. James Gunn, regista de I Guardiani della Galassia, ha svelato il cast completo del reboot di Suicide Squad, a soli tre anni dal chiacchieratissimo film di David Ayer, campione d'incassi con 746,846,894 dollari worldwide.

Perso Will Smith, il film DC/Warner ritroverà Margot Robbie nei panni di Harley Quinn e Viola Davis in quelli di Amanda Waller, così come Jai Courtney sarà ancora una volta Captain Boomerang e Joel Kinnaman reindosserà gli abiti di Rick Flag. Tra le tantissime new entry, invece, spazio a Sean Gunn, Nathan Fillion, Taika Waititi, Michael Rooker, David Dastmalchian, John Cena, Joaquin Cosio, Mayling NG, Flula Borg, Juan Diego Botto, Storm Reid, Pete Davidson, Alice Braga, Steve Agee, Tinashe Kajese, Daniela Melchior, Peter Capaldi, Julio Ruiz, Jennifer Holland e Idris Elba.

The Suicide Squad uscirà il 6 agosto del 2021 nei cinema d'America. Poi Gunn potrà girare I Guardiani della Galassia 3 per la Marvel.