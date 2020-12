Stasera in tv: “Tomorrowland – Il mondo di domani” su Italia 1

Cast e personaggi

George Clooney: Frank Walker

Britt Robertson: Casey Newton

Hugh Laurie: David Nix

Raffey Cassidy: Athena

Tim McGraw: Eddie Newton

Judy Greer: Jenny Newton

Pierce Gagnon: Nate Newton

Kathryn Hahn: Ursula

Keegan-Michael Key: Hugo

Chris Bauer: padre di Frank

Thomas Robinson: Frank Walker bambino

Matthew MacCaull: Dave Clark

Pearce Visser: poliziotto

Garry Chalk: impiegato prigione

Jedidiah Goodacre: ragazzo del jetpack

Tom Butler: sceriffo

Doppiatori italiani

Francesco Pannofino: Frank Walker

Rossa Caputo: Casey Newton

Luca Biagini: David Nix

Luna Iansante: Athena

Christian Iansante: Eddie Newton

Fiamma Izzo: Jenny Newton

Alessandro Carloni: Nate Newton

Micaela Incitti: Ursula

Alessandro Quarta: Hugo

Stefano Benassi: padre di Frank

Lorenzo D’Agata: Frank Walker bambino

Marco Vivio: Dave Clark

Mauro Magliozzi: poliziotto

Stefano Mondini: impiegato prigione

Ambrogio Colombo: sceriffo

Trama e recensione

Questa futuristica avventura diretta dal regista Brad Bird (Gli incredibili) segue Frank (George Clooney), un disilluso ex ragazzo prodigio e Casey (Britt Robertson) una teenager piena di curiosità scientifica che si imbarcano in una missione colma di pericoli per scoprire i segreti di un luogo enigmatico situato da qualche parte nel tempo e nello spazio conosciuto solo come Tomorrowland.

Curiosità

La sceneggiatura di Brad Bird e Damon Lindelof è stata fortemente influenzata dalla filosofia ottimistica di Walt Disney sull’innovazione e l’utopia, così come dalla sua visione concettuale per la comunità pianificata conosciuta come EPCOT.

Tomorrowland, concepito per la prima volta da Walt Disney negli anni ’50 e ’60, doveva mostrare ciò che il futuro avrebbe riservato al mondo. È stato ed è tuttora il principale richiamo nei parchi a tema Disney.

L’idea di Tomorrowland si basa sul piano originale di Walt Disney per City of the Future (il concetto originale di EPCOT, Experimental Prototype City Of Tomorrow). Sarebbe stata una città in posizione centrale dedicata a mostrare le nuove tecnologie sviluppate in un vicino parco industriale. Ci sarebbe stato anche un sobborgo esterno circolare accessibile tramite monorotaia per i dipendenti e persino un aeroporto dedicato.

Brad Bird era stato scelto come prima scelta per dirigere Star Wars – Il risveglio della Forza. Bird nonostante fan di lunga di “Star Wars”, ha rifiutato rispettosamente l’offerta per realizzare questo film.

Una sagoma di Topolino è nascosta sul quadrante dell’orologio del governatore Nix mentre arriva a Tomorrowland per la prima volta.

Un poster di Tomorrowland è apparso nella scena finale di Monsters & Co. (2001).

Il negozio che Casey visita chiamato “Blast From The Past” ha lo stesso nome di quello che Marty McFly visita a Ritorno al futuro.

La tradizionale dicitura “shot on location” nei titoli di coda include Tomorrowland tra le sue location.

Le scene di Tomorrowland che mostrano futuristici edifici bianchi (incluso quello alla fine che somiglia ad un occhio umano) sono state girate in location presso la Città delle Arti e delle Scienze di Valencia, in Spagna, e poi migliorate digitalmente. Questo complesso neo-futuristico di edifici è stato progettato dall’architetto spagnolo Santiago Calatrava e costruito tra luglio 1996 e ottobre 2005 sul vecchio letto del fiume Turia. Il corso del Turia a suo tempo è stato ridiretto per bypassare la città dopo un’alluvione catastrofica del 1957.

Shailene Woodley ha rifiutato il ruolo principale.

Una sagoma di Topolino è nascosta nelle impronte di Casey quando cade mentre il cane da guardia la insegue.

Tra i tanti cimeli del negozio di fantascienza che Casey visita ci sono una collezione di figurine “Iron Giant” del film Il gigante di ferro (dietro il banco vendite) e una action figure di Mr. Incredible del film Gli Incredibili. Brad Bird ha diretto entrambi i film d’animazione. Ci sono anche numerosi giocattoli e figurine dei Simpson, serie animata a cui Brad Bird ha lavorato come regista e consulente creativo per nove anni.

Quando Frank mostra a Casey la città dopo che i due arrivano a Tomorrowland, l’attrazione Disney “Space Mountain” è visibile in lontananza.

Questo film riprende componenti dei temi di Tomorrowland che si trovano nei Parchi Disney. Ad esempio, alcune armi utilizzate nel film assomigliano ai blaster visibili nell’attrazione di Buzz Lightyear “Astro Blaster” e i treni nel film ricordano il “People Mover” che si trova a Disneyland, che attraversa la sezione Tomorrowland di quel parco.

Gli androidi nel film sono chiamati AA, un’abbreviazione di Audio Animatronics. I personaggi animatronici parlanti sono ampiamente utilizzati in molte attrazioni dei parchi Disney tra cui Pirati dei Caraibi.

Quando Casey visita il negozio di oggetti da collezione “Blast from the Past”, è possibile individuare merchandise di varie proprietà iconiche. Tra questi ci sono: Star Wars, Il gigante di ferro, Gli Incredibili, Il pianeta delle scimmie, Flash Gordon, Il pianeta proibito, Ultimatum alla Terra e I Simpson.

Hugo, il proprietario del negozio di fantascienza, prende il nome da Hugo Gernsback, redattore di una rivista di fantascienza e omonimo del Premio Hugo per la scrittura di fantascienza. Sua moglie Ursula prende il nome da Ursula K. Le Guin, vincitrice di numerosi premi Hugo.

Frank visita l’Esposizione mondiale di New York del 1964-65, la stessa in cui Walt Disney ha introdotto le attrazioni “Carousel of Progress” e “It’s a Small World”, entrambi attualomente presenti nei parchi a tema. Inoltre, quando Frank arriva per la prima volta l’Esposizione mondiale, si può ascoltare la canzone dei fratelli Sherman “There’s a Great Big Beautiful Tomorrow”, scritta per l’attrazione “Carousel of Progress”.

Il film si svolge nel 1964, 1965, 1985, 2003 e 2015.

Il nome Tomorrowland non viene mai pronunciato da nessuno dei personaggi del film. L’unica menzione è nella scena dopo l’arrivo di Casey, Frank e Athena nel razzo antico, quando Frank dice “Volevi vedere Tomorrowland, ecco che arriva”, mentre arriva il convoglio di Nix.

Quando Casey visita il negozio “Blast from the Past”, un personaggio dell’imperatore Zurg del film Toy Story – Il mondo dei giocattoli (1995) è su uno scaffale.

Le scene al trampolino di lancio della NASA sono state girate al Kennedy Space Center Launch Complex 39A. Durante le riprese la missione robotica MAVEN si stava preparando per il lancio su una vicina piattaforma di lancio.

Il personaggio di George Clooney, John Francis Walker, prende il nome dal socio di lunga data di Brad Bird, John Walker. John ha prodotto Gli Incredibili ed è stato produttore associato de Il gigante di ferro, due film che Bird ha diretto.

La camera da letto al piano superiore della casa di Frank Walker presenta alle pareti una carta da parati viola del’attrazione “Haunted Mansion”.

Diversi dettagli della trama sembrano essere stati presi dal romanzo “L’anello intorno al sole” di Clifford Simak, in cui un’organizzazione di persone di talento sta creando una nuova civiltà in una realtà parallela della Terra. La differenza è che, nel romanzo, l’organizzazione è creata da mutanti che sono in grado di viaggiare tra realtà e che hanno un impatto sulla Terra-1 vendendo i loro prodotti tecnlogicamente avanzati.

Ad un certo punto Emilia Clarke è stata contattata per il ruolo principale, ma ha rifiutato a causa di conflitti di programmazione con la serie tv Il trono di spade.

Naomi Scott è stata considerata per il ruolo di Casey Newton.

Tre insegnanti compaiono nell’aula di Casey. Due di loro, David Nykl e Paul McGillion, appaiono anche in Stargate Atlantis.

Una danza spontanea è scoppiata sul set, ispirata da una comparsa che ha cominciato a ballare come Michael Jackson.

Quando Casey vede per la prima volta Tomorrowland, si può vedere una citazione di Albert Einstein: “L’immaginazione è più importante della conoscenza”.

Michael Giacchino, compositore della colonna sonora, appare nel film come l’operatore dell’attrazione “It’s a Small World”.

Il ruolo di Judy Greer era originariamente molto più grande, ma è stato tagliato per motivi di tempo e di ritmo. Anche lo zio di Casey, Anthony e i suoi figli, che condividono tutti una casa con Casey, suo fratello e suo padre, sono stati tagliati per le stesse ragioni.

Lo schema di lampeggiamento che Athena utilizza durante il suo ripristino, dopo essere stata colpita dal camioncino è quasi identico allo schema di lampeggiamento che Wall-E usa per ripristinarsi dopo aver sostituito la sua telecamera per gli occhi.

Disneyland Paris comprende un parco a tema simile a Tomorrowland chiamato Discoveryland, che si ispira a Jules Verne. Jules Verne è menzionato nel film come uno degli scopritori di Tomorrowland.

La parabola dei Due Lupi di Casey si basa su una leggenda Cherokee che consiglia alle persone di incoraggiare i loro migliori istinti. Nutrire il lupo giusto è il modo in cui i cani sono stati addomesticati per la prima volta. Tentando i membri di un branco meno aggressivi e di basso rango in modo che la loro fame superasse la paura del fuoco dell’accampamento, dove trovarono un luogo sicuro e dove i loro ringhi avvisavano gli umani del lupo sbagliato, di altri predatori e delle tribù rivali.

Prima che Casey, Frank e Athena entrino nel teletrasporto, Athena sta leggendo un libro stampato in Braille.

Questo film ha diversi riferimenti ad attrazioni Disney: l’edificio “Space Mountain”; il missile di “Mission: Space” che viene inviato nello spazio; le mini auto della nuova “Test Track”; un’intera scena che si svolge nell’attrazione “It’s a Small World” e la canzone “”There’s a Great Big Beautiful Tomorrow”” dall’attrazione “Carousel of Progress”.

C’era un fisico / scienziato di nome Nix che lavorò al Progetto Manhattan.

Il film è stato uno dei flop più clamorosi per la Disney: costato 190 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 209.

La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore Premio Oscar Michael Giacchino (Up). Giacchino e Brad Bird hanno collaborato anche per Gli Incredibili, Gli Incredibili 2, Ratatouille e Mission: Impossible – Protocollo fantasma

(Up). Giacchino e Brad Bird hanno collaborato anche per Gli Incredibili, Gli Incredibili 2, Ratatouille e Mission: Impossible – Protocollo fantasma La colonna sonora rende omaggio a diversi film, tra cui Le avventure di Rocketeer (1991), Star Wars (1977), Ultimatum alla Terra (1951), Star Trek (1979), Star Trek II – L’ira di Khan (1982), e Mr. Destiny (1990). Il motivo “Mr. Destiny” è uno dei motivi più frequenti e forse più riconoscibili, vista la rivelazione verso la fine del film.

TRACK LISTINGS:

1. A Story About the Future

2. A Prologue

3. You’ve Piqued My Pin-trist

4. Boat Wait, There’s More!

5. Edge of Tomorrowland

6. Casey V Zeitgeist

7. Home Wheat Home

8. Pin-Ultimate Experience

9. A Touching Tale

10. World’s Worst Shop Keepers

11. Just Get in the Car

12. Texting While Driving

13. Frank Frank

14. All House Assault

15. People Mover and Shaker

16. What an Eiffel!

17. Welcome Back, Walker!

18. Sphere and Loathing

19. As the World Burns

20. The Battle of Bridgeway

21. The Hail Athena Pass

22. Electric Dreams

23. Pins of a Feather

24. End Credits

