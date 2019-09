Countdown: trailer del thriller-horror con app demoniaca

Di Pietro Ferraro sabato 14 settembre 2019

Countdown: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul thriller-horror di Justin Dec nei cinema americani dal 25 ottobre 2019.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Disponibile un primo trailer di Countdown, un nuovo thriller-horror incentrato sul semplice download di una nuova app alla moda su uno smartphone che prende una piega terrificante, coloro che usano una strana app denominata "Countdown" iniziano a morire in modo misterioso. Scritto e diretto dall'esordiente Justin Dec, il film è interpretato da Elizabeth Lail, Jordan Calloway, Talitha Bateman, Tichina Arnold, P.J. Byrne e Peter Facinelli.

In "Countdown", una giovane infermiera (Elizabeth Lail) scarica un'app che afferma di prevedere esattamente quando una persona morirà e al contempo dice alla ragazza che le rimangono solo tre giorni di vita. Con il passare delle ore e la morte che si avvicina, deve trovare un modo per salvarsi la vita prima che scada il tempo. Chiaramente da patiti dell'horror il primo pensiero va al classico The Ring con l'elemento sovrannaturale e un tocco moderno e tecnologico al posto del famigerato nastro VHS, e naturalmente alla serie Final Destination per quanto riguarda il sopraggiungere ineluttabile della mietitrice di anime da cui è praticamente impossibile sfuggire. Ricordiamo che abbiamo già visto un'applicazione malefica mieter vittime sullo schermo, nell'imbarazzante Bedevil - Non installarla.

John Rickard, Zack Schiller, Sean Anders e John Morris hanno prodotto "Countdown", che uscirà nelle sale americane il 25 ottobre 2019 giusto in tempo per Halloween.

A seguire trovate anche una locandina ufficiale con la tagline: "Se potessi scoprire esattamente quando morirai...vorresti saperlo?".



Fonte: Bloody Disgusting