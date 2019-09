Blood Machines: trailer e poster della "Cosmic Opera" del duo francese Seth Ickerman

Di Pietro Ferraro sabato 14 settembre 2019

Blood Machines: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film di fantascienza diretto dal duo francese Seth Ickerman e prodotto da Shudder.

Disponibile un primo suggestivo trailer di Blood Machines, un mediometraggio fantascientifico di 50 minuti che funge da sequel al video musicale "Turbo Killer" del 2016, che ha segnato la prima collaborazione per Seth Ickerman (l'alias usato dal duo artistico francese composto da Raphaël Hernandez e Savitri Joly-Gonfard).

Creato per l'artista synthwave Carpenter Brut, "Turbo Killer" ha accumulato più di 7 milioni di visualizzazioni su YouTube, e trae ispirazione dai film di serie B degli anni '80 di registi del calibro di John Carpenter (1997: Fuga da New York, Grosso Guaio a Chinatown) e classici cyberpunk come Blade Runner, idem per la colonna sonora a base di sintetizzatori che prende spunto da film e videogiochi di fantascienza dell'epoca.

[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]

"Blood Machines" segue una coppia di "blade runner" che inseguono Mima, un'astronave pilotata da una Intelligenza Arificiale rinnegata. Tuttavia quando l'essere si libera dalla nave e assume la forma di una donna eterea, i due inseguitori devono fare i conti con la possibilità che queste macchine abbiano un'anima.

Il trailer di "Blood Machines" offre una rapida occhiata ai personaggi principali del film, tra cui Anders Heinrichsen nei panni dell'ambizioso e impavido cacciatore spaziale Vascan e Christian Erickson in quelli del suo più saggio e anziano partner Lago. Joëlle Berckmans veste i panni del fantasma scaturito da Mimi, che assume la forma di una donna eterea sul cui corpo appare un crocifisso luminoso rovesciato.

"Blood Machines" è frutto di un mix produttivo, in parte il film è stato coprodotto dalla piattaforma di streaming statunitense Shudder e in parte da due campagne Kickstarter piuttosto redditizie che hanno raccolto circa 350.000$ da 6.000 sotenitori.

Il film farà il suo debutto negli Stati Uniti al Fantastic Fest che prenderà il via ad Austin in Texas il prossimo 19 settembre.

Fonte: Collider