Next Goal Wins, Michael Fassbender allenatore di calcio per Taika Waititi

Di Federico_40 sabato 14 settembre 2019

Michael Fassbender e Taika Waititi porteranno al cinema la nazionale di calcio delle isole Samoa.

Il 2 volte candidato agli Oscar Michael Fassbender è in trattativa per recitare in Next Goal Wins, dramma sportivo diretto da Taika Waititi per Fox Searchlight.

Tratto dall'omonimo documentario del 2014 di Mike Brett e Steve Jamison, Next Goal Wins segue la squadra nazionale di calcio di Samoa e il loro allenatore, Thomas Rongen, mentre provano a qualificarsi per la Coppa del Mondo del 2014. Fassbender interpreterà il ruolo dell'allenatore. Il documentario del 2014 vinse il British Independent Film Awards.

Waititi, che ha scritto la sceneggiatura insieme a Iain Morris, tornerà quindi a lavorare con la Searchlight dopo Jojo Rabbit, appena presentato al Toronto Film Festival. Il regista dirigerà Next Goal Wins prima di mettere mano a Thor 4 della Marvel, Love & Thunder.

Visto di recente in X-Men: Dark Phoenix, Fassbender girerà anche Kung Fury 2 con Arnold Schwarzenegger.

Fonte: HollywoodReporter