3 From Hell: la moglie di Sid Haig aggiorna sullo stato di salute dell'attore dopo l'incidente

Di Pietro Ferraro domenica 15 settembre 2019

L'attore Sid Haig, meglio noto come il Capitano Spaulding, è uscito dalla terapia intensiva dopo l'incidente che l'ha visto coinvolto.

Con 3 From Hell di Rob Zombie pronto a debuttare nelle sale americane, arriva un aggiornamento sullo stato di salute dell'attore Sid Haig, recentemente coinvolto in un incidente. Haig è in via di guarigione, lo afferma la moglie dell'attore Suzie in un post condiviso su Instagram. Diversi giorni fa Suzie aveva comunicato sull'account Instagram ufficiale di Haig che l'attore era stato trasferito in terapia intensiva dopo il ricovero in ospedale.

Suzie in seguito alla comprensibile concitazione delle prime ore ha poi aggiornato i fan in un nuovo post di Instagram.

Ciao a tutti, lo so che ci è voluto un po', ma eccomi veloce e coincisa. Sid ha avuto una brutta caduta all'inizio della scorsa settimana ed è andato al pronto soccorso per assicurarsi che tutto fosse ok. Lo era, ma lo hanno tenuto per un po' in osservazione. Giovedì in tarda serata ha vomitato nel sonno, poiché dormiva il vomito gli è entrato nei polmoni (aspirazione). Per fortuna, dato che lo stavano monitorando, l'allarme è scattato e sono riusciti a far uscire il vomito rimuovendolo con il tubo per l'aspirazione. Gli hanno aspirato i polmoni per un paio di giorni e tutto è uscito in modo da poter rimuovere il tubo dell'aria / aspirazione. Ormai respira bene da diversi giorni, ma devono ancora controllare che l'infezione sia sventata, poiché i batteri nell'intestino umano possono provocare un'infezione ai polmoni quando ciò accade e gli stanno dando antibiotici via endovena per proteggerlo. Il suo colore è fantastico (bello e rosa) e i suoi aspetti vitali sono eccellenti, quindi mentre non gli è ancora permesso di mangiare o bere completamente, hanno iniziato a lasciargli bere un po' di succo e acqua. Continuava a chiedermi di dargli solo la tazza piena di succo e diventava piuttosto irritabile quando ho detto che non potevo ancora, quindi è un enorme miglioramento. Sid ha fame e sete + Sid è irritabile e combattivo = Sid sta migliorando.

La moglie di Sid Haig in un altro post ha spiegato ulteriormente la situazione e lo stato di saluto dell'amato Capiatno Spaulding.

Oggi è andato benissimo e continua a migliorare. Mi scuso per il mio post criptico giovedì sera / venerdì mattina presto, ma cosa posso dire - ero fuori di testa! Quale moglie non lo sarebbe? Le cose si sono fatte davvero pesanti per un attimo, ma è tornato indietro come un campione! Quindi sto facendo questo aggiornamento ora perché finalmente mi sento a mio agio e abbastanza calma da farvi sapere a tutti che sta combattendo come un vero guerriero e sta vincendo la lotta!!! Grazie a tutti per le vostre preghiere, la premura e gentilezza, e grazie a [Bill Moseley] per i suoi post di supporto. Sono molto apprezzati da tutti noi qui a Camp Haig. Amore e gratitudine, e molto rispetto, per tutti voi. Grazie tanto per inviare la vostra energia al mio tesoruccio. L'amore vince su tutto.

Alcuni fan avevano temuto il peggio mentre attendevano notizie sulle condizioni di Haig quando le informazioni hanno cominciato a scarseggiare, ma ora sappiamo che Sid il guerriero si sta riprendendo. "3 from Hell" debutterà nelle sale americane come parte di un evento speciale di tre giorni. Dal 16 al 18 settembre il film verrà proiettato in alcuni cinema, con diverse esclusive fornite agli spettatori. La prima proiezione sarà accompagnata dalla distribuzione di poster esclusivi, la seconda proiezione da una inedita featurette dietro le quinte, mentre il terzo giorno "3 From Hell" sarà preceduto dalla proiezione del precedente La casa del diavolo.

Fonte: Screengeek