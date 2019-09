IT Capitolo 2: nuova action figure Hot Toys del Clown Pennywise

Di Pietro Ferraro domenica 15 settembre 2019

Hot Toys annuncia una nuova terrificante action-doll che ritrae il Clown Pennywise di Bill Skarsgard in "IT Capitolo 2".

IT Capitolo 2 è recentemente approdato nelle sale italiane sulla scia dell'IT di Andy Muschietti che nel 2017 ha sbancato il box-office diventando il film horror più redditizio di sempre.

Il sequel ha riportato Bill Skarsgard nei panni di un Pennywise ancor più rabbioso e terrificante, contrapposto alle versione adulte del "Club dei perdenti" interpretate da James McAvoy, Jessica Chastain, Jay Ryan, Bill Hader, Isaiah Mustafa, James Ransone e Andy Bean.

Oggi vi proponiamo una piccola e inquietante opera d'arte che farà la gioia dei fan del nuovo Pennywise di Bill Skarsgard, mai così meravigliosamente terrificante ritratto in una nuova e accessoriata action-doll targata Hot Toys.

Per 27 anni ti ho sognato. Ti ho desiderato. Mi sei mancato!

Quasi tre decenni dopo che il Club dei Perdenti ha sconfitto Pennywise, è tornato a terrorizzare i sogni ancora una volta. Ora i Perdenti sono cresciuti e si sono separati. Tuttavia le persone iniziano a scomparire di nuovo. Ognuno di loro riceve una telefonata dal perdente solitario che è rimasto nella sua piccola città natale, e insieme devono distruggere Pennywise una volta per tutte. Utilizzando una varietà di poteri che includono la capacità di cambiare forma, manipolare e passare inosservata agli adulti, questa entità danzante appare principalmente sotto forma di un terrificante pagliaccio. Hot Toys è entusiasta di presentare questa figure da collezione Pennywise in scala 1/6 unica nel suo genere e ispirata al Clown Ballerino che emerge dalle fogne di Derry!

La figure magistralmente realizzata sulla base del ritratto di Bill Skarsgård di Pennywise in "IT Capitolo 2", presenta due diverse sculture della testa, la prima con un Pennywise ghignante e la seconda con la bocca del clown spalancata che rivela una sfilza di zanne pronte a ghermire la prossima piccola preda innocente. Come è consuetudine di Hot Toys anche la parte dell'abbigliamento in tessuto è curatissima ed è accompagnata da una serie di accessori tra cui il famigerato palloncino rosso, una raccapricciante scatola a sorpresa con un Pennywise a molla, una replica della barchetta di carta di Georgie, uno skateboard e un raccapricciante braccio reciso, Inoltre la figure è munista di una base diorama appositamente progettata che replica lo scarico fognario stradale da cui Pennywise nel primo film ha attirato e ghermito il piccolo Georgie, e nel sequel attacca il Bill adulto di James McAvoy.

La nuova action-doll Hot Toys del Clown Pennywise è disponibile in pre-ordine QUI.