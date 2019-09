Il Petroliere miglior film del secolo secondo il The Guardian, la Top100

Di Federico_40 domenica 15 settembre 2019

Paul Thomas Anderson ha battuto tutti. Tarantino chiude la Top100.

A pochi mesi dalla fine dell'anno, i critici cinematografici del The Guardian hanno deciso di portarsi avanti, stilando la Top100 dei migliori film visti in questi primi 19 anni di nuovo millennio.

A trionfare Paul Thomas Anderson con Il Petroliere, capolavoro del 2007 premiato con due Oscar. Dietro di lui, sorprendentemente, 12 anni Schiavo di Steve McQueen, nel 2013 incoronato miglior film agli Oscar, con lo strepitoso Boyhood di Richard Linklater in terza posizione. Medaglia di legno per Under the skin, seguito da In the Mood for Love, Hidden dei fratelli Duffer, Synecdoche, New York di Charlie Kaufman e Moonlight di Barry Jenkins, eletto miglior film agli Oscar del 2017. Chiusura di Top10 con Zama di Lucrecia Martel, appena vista a Venezia come presidente di giuria della Mostra del Cinema, e Team America di Trey Parker, riuscito a precedere l'indimenticabile Mulholland Drive di David Lynch. Primo italiano in Top100 La Grande Bellezza di Paolo Sorrentino, 17 esimo tra The act of killing - L'atto di uccidere e A serious Man.

In 53esima posizione troviamo Fuocoammare di Francesco Rosi, tra Amores Perros e The Social Network, mentre in 65esima Lazzaro felice di Alice Rohrwacher, tra Gli Incredibili e Brokeback Mountain. La stanza del figlio di Nanni Moretti si fa strada in 83esima posizione, tra Stories We Tell e Tropical Malady, con Gomorra di Matteo Garrone in 88esima posizione, tra Il vento che accarezza l'erba e Il gigante egoista, e Call Me By Your Name di Luca Guadagnino 95esimo e Once Upon a Time in Hollywood di Quentin Tarantino, a breve nelle sale d'Italia, centesimo.

100 film del XXI secolo The Guardian

1) Il Petroliere

2) 12 Anni Schiavo

3) Boyhood

4) Under the skin

5) In the Mood for Love

6) Hidden

7) Synecdoche, New York

8) Moonlight

9) Zama

10) Team America

11) Mulholland Drive

12) Il figlio di Saul

13) Lontano dal paradiso

14) White Material

15) Shoplifters

16) The act of killing - L'atto di uccidere

17) La grande bellezza

18) A serious Man

19) Lincoln

20) Roma

21) Il nastro bianco

22) La città incantata

23) Borat

24) Ida

25) Get out

26) A One and a Two

27) The Grand Budapest Hotel

28) The Tree of Life

29) Nebraska

30) Leviathan

31) Anomalisa

32) Gravity

33) I Tenenbaum

34) L'enfant

35) 45 Anni

36) Una separazione

37) Dogville

38) Once Upon a Time in Anatolia

39) Meek's Cutoff

40) Unrelated

41) Mademoiselle

42) 4 Months, 3 Weeks and 2 Days

43) The Wolf of Wall Street

44) Toni Erdmann

45) 13th

46) Volver

47) Margaret

48) La casa della gioia

49) 24 Hour Party People

50) Before Sunset

51) La tigre e il dragone

52) Amores Perros

53) Fuocoammare

54) The Social Network

55) Russian Ark

56) Behind the Candelabra

57) Senza lasciare traccia

58) Cime tempestose

59) Gangs of Wasseypur

60) Ted

61) The Souvenir

62) Waiting for Happiness

63) E ora parliamo di Kevin

64) Gli Incredibili

65) Lazzaro felice

66) Brokeback Mountain

67) Dogtooth

68) Mr Turner

69) Paddington 2

70) Anchorman: La leggenda di Ron Burgundy

71) Capernaum

72) Valzer con Bashir

73) Love & Friendship

74) A Prophet

75) Philomena

76) Ten

77) Lost in Translation

78) Ocean's Eleven

79) Persepolis

80) Requiem for a Dream

81) Fish Tank

82) Stories We Tell

83) La stanza del figlio

84) Tropical Malady

85) Burning

86) Non è un paese per vecchi

87) Il vento che accarezza l'erba

88) Gomorra

89) Il gigante egoista

90) Eden

91) Essere e avere

92) The Hurt Locker

93) You, the Living

94) Il Gladiatore

95) Chiamami col tuo nome

96) Private Life

97) Fahrenheit 9/11

98) Il cavaliere oscuro

99) Bright Star

100) C'era una volta a... Hollywood