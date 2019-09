Kung Fury 2: riprese in corso e prima immagine ufficiale con Arnold Schwarzenegger

Di Pietro Ferraro lunedì 16 settembre 2019

Riprese in corso a Monaco e prima immagine ufficiale di "Kung Fury 2".

Arnold Schwarzenegger ha condiviso la prima immagine ufficiale di Kung Fury 2, la leggendaria icona action nel sequel di David Sandberg interpreta il Presidente, ruolo ad hoc vista l'esperienza politica dell'attore come governatore della California dal 2003 al 2011.

Sandberg, ex direttore commerciale svedese, ha finanziato con successo il crowdfunding di Kung Fury nel 2014 debuttando come regista e protagonista di questa commedia d'azione con arti marziali di cui Arnold Schwarzenegger è un grande fan, come ha raccontato l'attore su Reddit rispondendo ad alcune domande sul sequel.

Ho incontrato David Sandberg quattro anni fa, subito dopo aver visto l'originale Kung Fury. Mi è piaciuto moltissimo e non riuscivo a smettere di ridere, quindi ho dovuto incontrarlo. Ora siamo finalmente a Monaco per le riprese. Ho dovuto condividere con voi ragazzi , perché sono così orgoglioso di lui per aver trasformato la sua visione divertente in una realtà. Per quelli di voi che vogliono entrare nel cinema, è la prova che se hai la visione e lavori ininterrottamente senza mollare anche tu puoi farlo.

Arnold Schwarzenegger parla di David Sandberg come un'ispirazione e una storia di vero successo.

Ho visto l'originale come molti di voi. Ecco perché dico che David è un'ispirazione. Se provasse a vendere questa sceneggiatura penso che la gente riderebbe di lui. Ma è andato là fuori, ha entusiasmato i fan e ha fatto qualcosa per dimostrare che lui poteva farlo. È una seria storia di successo.

"Kung Fury 2" si sta attualmente girando a Monaco. Oltre ad Arnold Schwarzenegger e David Sandberg, il sequel è interpretato anche da Michael Fassbender nei panni di Colt Magnum, partner di Kung Fury, Alexandra Shipp nei panni di Rey Porter, Jorma Taccone nei panni di Adolf Hitler, Leopold Nisson nei panni di Hackerman ed Eleni Young nei panni di Barbarianna. David Hasselhoff presta la sua voce a Hoff 9000, un Thundercop che si è trasformato in un'auto.

L'originale "Kung Fury" è uscito nel 2015 e da allora ha collezionato oltre 30 milioni di visualizzazioni su YouTube. Il sentito omaggio ai film d'azione, di arti marziali e polizieschi degli anni '80, con il supporto di David Hasselhoff, è diventato un fenomeno di internet. Hasselhoff ha anche registrato e girato un video musicale per una canzone intitolata "True Survivor" inclusa nella colonna sonora del film. Oltre ad Hasselhoff che tornerà per il sequel, al cast è stata aggiunta anche la Eiza Gonzalez di Baby Driver.

"Kung Fury 2" vede il ritorno del detective di Miami che dopo essere stato colpito da un fulmine e morso da un cobra è diventato "il Prescelto" di un'antica profezia, capace di brandire un potente stile di kung fu. "Kung Fury 2" si svolge nel 1985 a Miami, la città è tenuta al sicuro sotto l'occhio vigile di Kung Fury, definito "il più grande e maledetto poliziotto di tutti i tempi". Il suo gruppo di Thundercops è l'ultima forza di polizia, radunata da vari punti della storia per abbattere il malvagio Kung Fuhrer, Adolf Hitler. Tuttavia la morte di un membro del team fa sì che il gruppo si sciolga. Questo porta ad un misterioso cattivo che emerge per aiutare la ricerca del Fuhrer nell'assemblare l'arma definitiva. Il nostro eroe deve attraversare il tempo e lo spazio per salvare i suoi amici, difendere la "Miami Kung Fu Academy" e sconfiggere il male una volta per tutte.

"Kung Fury 2" non ha ancora una data di uscita ufficiale e non è stato annunciato se avrà una distribuzione cinematografica o se è destinato ad un servizio di streaming.

First image KUNG FURY 2 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/EN0nZnUsOC — S I N E M A G E R (@sinemagerbanget) September 14, 2019

Fonte: Reddit