Box Office Italia, IT 2 mantiene la vetta

Di Federico_40 lunedì 16 settembre 2019

Brignano e Angry Birds 2 inseguano il duo di testa. Aspettando la Ferragni e Tarantino.

Box Office Usa, Hustlers insegue IT 2 - disastroso Il Cardellino Esordio choc per Il Cardellino, tra i maggiori flop del 2019. Un altro fine settimana 'di coppia'. It - Capitolo 2 ha mantenuto la vetta del botteghino italiano per il 2° weekend consecutivo, incassando altri 1.447.354 euro, per un totale di 8 milioni tondi tondi. Impossibile ripetere i 14.4 milioni di euro incassati dalla prima parte nel 2017. Dietro Pennywise tiene straordinariamente Il Re Leone.

Il live-action Disney ha incassato 1.275.086 euro, arrivando così ai 35.295.624 euro, con 5.337.587 ticket staccati. Si tratta del sesto incasso più alto della storia del cinema italiano, inflazione esclusa. Uscito in 368 sale, Tutta un'altra Vita con Enrico Brignano ha esordito con 535.273 euro, mentre Angry Birds 2 non è andato oltre i 436.983 euro. Mio fratello rincorre i dinosauri è invece arrivato ai 1.264.555 euro totali, con Martin Eden sopra il milione e Attacco al Potere 3 a quota 2.6 milioni di euro. Partenza con 102.156 euro in 4 giorni per E poi c'è Katherine, seguito dai 60.624 euro al debutto di Strange But True e dai 59.169 euro di Grandi bugie tra Amici.

Domani arriverà in sala Chiara Ferragni - Unposted, chiacchierato doc presentato a Venezia, seguito nella giornata di mercoledì dall'attesissimo C'era una volta a Hollywood di Quentin Tarantino. Usciranno poi I migliori anni della nostra vita, Rosa, Burning, Antropocene, Il colpo del Cane, Selfie di famiglia, Eat Local e Aspettando la Bardot.