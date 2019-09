Mads Mikkelsen nel nuovo film di Alexander Payne

Di Federico Boni lunedì 16 settembre 2019

Un nuovo road movie per Alexander Payne.

A due anni dal deludente Downsizing - Vivere alla grande, il due volte premio Oscar Alexander Payne torna sul set per girare un film attualmente senza titolo targato Netflix, con Mads Mikkelsen nei panni del protagonista.

Il divo di Hannibal interpreterà un giornalista danese che "fa un viaggio con sua figlia adolescente negli Stati Uniti, mentre scrive una storia per il suo giornale". Altro, al momento, non si sa.

Via alle riprese tra Svezia, Danimarca e Stati Uniti nel mese di ottobre. Netflix avrebbe battuto diversi distributori, interessatissimi al film sceneggiato da Erlend Loe (Nord). Payne aveva altri progetti in ballo, vedi una black comedy con Emma Stone e Ralph Fiennes, ma Deadline sottolinea come proprio questo titolo Netflix sarà la sua prossima fatica.

Per il colosso streaming un altro colpaccio, dopo aver vinto l'Oscar e il Leone d'Oro con Roma di Alfonso Cuaron, nel 2018. In attesa di The Irishman di Martin Scorsese, e dopo aver visto a Venezia sia Baumbach che Soderbergh. Payne ha vinto due Oscar per le migliori sceneggiature non originali di "Sideways - In viaggio con Jack" e "Paradiso amaro".

Fonte: Slash