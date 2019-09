Eat Local - A cena con i vampiri: trailer italiano della commedia horror di Jason Flemyng

Di Pietro Ferraro lunedì 16 settembre 2019

Eat Local: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sulla commedia horror di Jason Flemyng nei cinema italiani dal 19 settembre 2019.

Il 19 Settembre arriva nei cinema italiani, distribuito dalla Mediterranea Productions, l'action-comedy a tinte horror Eat Local - A cena con i vampiri, opera prima dell'attore britannico Jason Flemyng che esordisce alla regia e recita al fianco di Charlie Cox (Stardust, Daredevil), Freema Agyeman (Dr. Who, Sense 8), Mackenzie Crook (Pirati dei Caraibi, Il trono di spade), Tony Curran (Underworld: Evolution, La leggenda degli uomini straordinari).

Il film scritto da Danny King è descritto come Distretto 13 – Le brigate della morte di John Carpenter incontra Intervista col vampiro di Neil Jordan, si svolge in una tenuta di campagna che ospita una riunione di vampiri britannici. Alla festa si uniscono l'ignaro Sebastian Crockett in cerca di un po' di divertimento e un team di cacciatori di vampiri guidato dal capitano Bingham.

Jason Flemyng è noto per il ruolo doppio ruolo del Dr. Jekyll e Mr. Hyde ne La leggenda degli uomini straordinari e il ruolo di Danny Quinn nella serie televisiva britannica Primeval. Altri crediti di Flemyng includono Lock & Stock - Pazzi scatenati, La vera storia di Jack lo squartatore, Transporter: Extreme, Stardust.

Il cast è completato da Eve Myles (Torchwood), Ruth Jones (EastEnders), Annette Crosbie (Into The Woods) and Vincent Regan (300, , Dexter Fletcher, Ruth Jones Lukaz Leong, Jordan Long Eve Myles, Johnny Palmiero, Robert Portal, Vincent Regan e Billy Cook.