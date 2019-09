M. Night Shyamalan, i suoi due prossimi film hanno una data d'uscita

Di Federico Boni lunedì 16 settembre 2019

Due progetti inediti targati Universal Pictures per M. Night Shyamalan.

8 mesi dopo i 246,985,576 dollari incassati da Glass, sequel di Unbreakable e Split, M. Night Shyamalan proseguirà la propria collaborazione con la Universal Pictures con due film ad oggi senza titolo.

Il primo uscirà in sala il 26 febbraio del 2021, mentre il secondo arriverà il 17 febbraio del 2023, ma nulla si sa su trama e cast. Proprio grazie alla Universal e a Jason Blum la carriera di Shyamalan è ripartita, prima con The Visit nel 2015 e a seguire con Split e Glass.

“M. Night Shyamalan continua a creare storie entusiasmanti e molto originali che tengono il pubblico di tutto il mondo incollato alle proprie poltrone", ha dichiarato il presidente della Universal Pictures Peter Cramer. "Non c'è nessuno come lui: è un regista che lavora al culmine delle sue forze, e siamo onorati che abbia scelto ancora una volta la Universal come casa per i suoi prossimi due incredibili progetti".

Shyamalan ha aggiunto: “Ci sono studi meravigliosi là fuori, ma la Universal è famosa per il rilascio di film originali. Sono i migliori nel trovare un pubblico per nuove storie con toni inaspettati. Credo che i film originali siano cruciali per la longevità dell'esperienza cinematografica ".

Shyamalan finanzierà entrambi i film. I suoi 12 film da regista hanno incassato oltre 3 miliardi di dollari.

Fonte: HollywoodReporter