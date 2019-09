Fools Day, Margot Robbie interpreta e produce il film

Di Federico Boni lunedì 16 settembre 2019

Margot Robbie sale a bordo del progetto targato Cody Blue Snider.

La New Line e Margot Robbie porteranno in sala Fools Day, corto comico del 2013 diretto da Cody Blue Snider.

Robbie, Tom Ackerley e Josey McNamara faranno da produttori esecutivi, con Snider, che ha co-scritto e diretto il cortometraggio di 18 minuti, in cabina di regia e co-sceneggiatura al fianco di Shane Snider e Keatyn Lee.

Il corto, presentato al Tribeca Festival del 2013, era incentrato su una classe di quarta elementare che dà vita ad un pesce d'aprile nei confronti della propria insegnante. Sfortunatamente, la uccide accidentalmente. Convinti che andranno in prigione se qualcuno dovesse scoprirlo, i bambini fanno di tutto per cercare di nascondere il corpo della donna, prima che arrivi un ufficiale di polizia per l'annunciata lezione antidroga. La Robbie indosserebbe gli abiti dell'insegnante.

Del progetto se ne parla da tempo, ma il coinvolgimento della Robbie e della casa di produzione ha ridato slancio al tutto. Ad aiutare, indubbiamente, anche il recente successo al box office Usa di Good Boys.



Fonte: HollywoodReporter