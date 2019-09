Mortal Kombat reboot: riprese iniziate, foto e video dal set

Di Pietro Ferraro martedì 17 settembre 2019

Il reboot "Mortal Kombat" ha dato il via alle riprese per un'uscita nei cinema il 5 marzo 2021.

Il reboot Mortal Kombat ha finalmente iniziato le riprese. La notizia è stata confermata dallo sceneggiatore Greg Russo su Twitter. Russo ha condiviso la prima foto sul set con uno scatto del ciak e il commento a seguire.

Possano gli Dei di Elder vegliare su di noi! #ItHasBegun

La produzione è in corso in Australia con James Wan, regista di The Conjuring e Aquaman, a bordo come produttore. Il pluripremiato regista di spot pubblicitari Simon McQuoid dirige il suo debutto sul grande schermo.

Per quanto riguarda il cast, Lewis Tan è protagonista in un ruolo non rivelato e sarà affiancato da Ludi Lin come Liu Kang, Mehcad Brooks come Jax, Tadanobu Asano come Raiden, Sisi Stringer come Mileena, Joe Taslim come Sub-Zero, Jessica McNamee come Sonya Blade, Josh Lawson come Kano, Chin Han come Shang Tsung e Hiroyuki Sanada come Scorpion. Di recente Brooks ha utilizzato Instagram per dare un assaggio dello stile di combattimento di Jax con un breve video accompagnato dal messaggio a seguire.

È così divertente constatare lo stile di combattimento di Jax, l'inarrestabile forza dei suoi colpi ti fanno sentire come se avessero fatto un fottuto buco in un fienile. Felice di lavorare con alcuni dei migliori stuntmen, sensei e team di coreografie di lotta su piazza. Non siete pronti per questo. #justakidfromaustin #mortalkombat #jaxbriggs".

Greg Russo oltre a lavorare su "Mortal Kombat" è stato reclutato per il reboot di Resident Evil, nonché un adattamento del gioco Space Invaders. Russo nel discutere la sua interpretazione del classico videogioco picchiaduro ha fatto paragoni con Deadpool, in termini di tono, promettendo che si guadagnerà il suo "divieto ai minori" pieno e che includerà le brutali "Fatality".

"Mortal Kombat" ha fatto il suo debutto nel 1992 e da allora ha venduto oltre 26 milioni di copie e generato due film live-action, una serie tv live-action, una serie animata, un fumetto e una webserie. "Mortal Kombat" arriva nei cinema il 5 marzo 2021.







May the Elder Gods watch over us! #ITHASBEGUN pic.twitter.com/Lkovg7Glwo

— Greg Russo (@WriterRusso) September 15, 2019





























Visualizza questo post su Instagram















































Un post condiviso da Mehcad (@mehcadbrooks) in data: 9 Set 2019 alle ore 7:46 PDT