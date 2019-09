Toronto 2019, la critica sceglie Parasite di Bong Joon-ho

Di Antonio M. Abate martedì 17 settembre 2019

Ecco i migliori film mostrati a Toronto secondo la critica interpellata da Indiewire

Indiewire ha chiamato a raccolta poco più di trecento critici e ha chiesto loro di stilare una lista coi film migliori nelle rispettive categorie. Questo perché, come chi ci legge sapra, il Toronto Film Festival è per lo più una rassegna, dove non a caso non figura nemmeno una Giuria. Ad ogni modo, cosa è emerso?

Beh, su tutti, il modo in cui si è imposto l'acclamato Parasite, film del sudcoreano Bong Joon-ho che a maggio si è portato a casa la Palma d'oro a Cannes. Per la prima volta da anni, ad aggiudicarsi questo riconoscimento è un film che non debutta nel circuito festivaliero autunnale, malgrado di première a Toronto ve ne siano state, così come alcuni titoli presentati a Venezia.

In seconda istanza, si tratta di una conferma circa la definitiva consacrazione di Bong Joon-ho, che con Parasite potrebbe essersi definitivamente fatto strada negli USA su larga scala (il film uscirà nelle sale statunitensi ad ottobre, e lì capiremo meglio).

Dopo Parasite, però, un altro film che sembra aver fatto breccia nella critica è Marriage Story di Noah Baumbach, a cui è stata assegnata la Miglior Sceneggiatura e la Miglior Performance ad Adam Driver, il quale si è imposto sul Joker di Joaquin Phoenix. Di seguito ecco l'intera lista con relativi titoli.

MIGLIOR FILM DI NARRAZIONE

1. Parasite

2. Marriage Story

3. Jojo Rabbit

4. Knives Out

5. Joker

MIGLIOR DOCUMENTARIO

1. Collective

2. Varda by Agnes

3. The Cave

4. The Kingmaker

5. Western Stars

MIGLIOR REGIA

1. Parasite, di Bong Joon Ho (15.72%)

2. Joker, di Todd Phillips (7.23%)

3. Waves, di Trey Edward Shults (6.92%)

4. A Beautiful Day in the Neighborhood, di Marielle Heller (6.6%)

5. Marriage Story, di Noah Baumbach (6.29%)

MIGLIOR SCENEGGIATURA

1. Marriage Story

2. Knives Out

3. Parasite

4. Jojo Rabbit

5. The Two Popes

BEST PERFORMANCE

1. Adam Driver, per Marriage Story

2. Joaquin Phoenix, per Joker

3. Adam Sandler, per Uncut Gems

4. Jennifer Lopez, per Hustlers

5. Tom Hanks, per A Beautiful Day in the Neighborhood